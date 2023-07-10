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2023-07-10 13:06:25

今日3點開搶！ 荃灣悅品酒店推全新夏日芒果下午茶 2人同行每位$117低至55折

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今日3點開搶！ 荃灣悅品酒店推全新夏日芒果下午茶 2人同行每位$117低至55折

今日3點開搶！ 荃灣悅品酒店推全新夏日芒果下午茶 2人同行每位$117低至55折

荃灣悅品酒店推出快閃限定優惠，於旅遊網站KKDay預訂全新夏日芒果下午茶，2人同行每位只需$11，低至55折。今日下午3點開搶，即睇詳情！

盛夏光臨，正好是芒果當造的時候！荃灣悅品酒店COZi Lounge推出全新「夏日．芒芒．茶」下午茶，以時令新鮮芒果及沁著茶香的綠茶入饌，製作出多達二十款瑰麗茶點。當中包括香芒牛油果蟹肉杯、燒紫菜挪威三文魚伴魚子醬、綠茶芒果慕絲等，讓一眾愛美吃貨品嚐精緻鹹甜點的同時，享受健康養顏的夏日慢時光。

「夏日．芒芒．茶」下午茶

「夏日．芒芒．茶」下午茶

「夏日．芒芒．茶」下午茶精選：香芒牛油果蟹肉杯、燒紫菜挪威三文魚伴魚子醬、粟米片脆蝦配香芒沙沙、澳洲和牛批、綠茶芒果慕絲、青蘋果杏仁蛋糕、綠茶芒果卷、芒果脆皮泡芙、芒果芝士餅、綠茶香芒豆乳布甸。* 2 杯芒果特調飲料

鹹點 鹹點 燒紫菜挪威三文魚伴魚子醬 香芒牛油果蟹肉杯 粟米片脆蝦配香芒沙沙 澳洲和牛批 甜點 青蘋果杏仁蛋糕 青蘋果杏仁蛋糕 綠茶芒果卷 綠茶香芒豆乳布甸 芒果特調飲料

【快閃限量搶—55 折】「夏日•芒芒•茶」下午茶（2 位用）（15:00 17:30

KKday 優惠: HK$259/組，平均 HK$129.5/ (原價 HK$438/)

(已包括原價加一服務費)

優惠網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/140732?cid=13367

預訂日期 : 2023 7 10 15:00 7 16 23:59

用餐日期：2023 7 15 日至 8 15

地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號悦品酒店‧荃灣地下高層 LG

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