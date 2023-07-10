今日3點開搶！ 荃灣悅品酒店推全新夏日芒果下午茶 2人同行每位$117低至55折

荃灣悅品酒店推出快閃限定優惠，於旅遊網站KKDay預訂全新夏日芒果下午茶，2人同行每位只需$11，低至55折。今日下午3點開搶，即睇詳情！

盛夏光臨，正好是芒果當造的時候！荃灣悅品酒店COZi Lounge推出全新「夏日．芒芒．茶」下午茶，以時令新鮮芒果及沁著茶香的綠茶入饌，製作出多達二十款瑰麗茶點。當中包括香芒牛油果蟹肉杯、燒紫菜挪威三文魚伴魚子醬、綠茶芒果慕絲等，讓一眾愛美吃貨品嚐精緻鹹甜點的同時，享受健康養顏的夏日慢時光。