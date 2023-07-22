今晚9點開搶！ 上環人氣打卡Café低至半價 摩洛哥風三層架下午茶人均$158起

喜歡去Café打卡的你請注意！上環NACASA café& bar推出下午茶及晚市套餐，摩洛哥風三層架下午茶低至半價，今晚9點開搶！

（或另可以 HK$58 轉白葡萄水果酒）

精緻甜點：朱古力迷你蛋糕、蘋果金寶迷你蛋糕、或是日精選迷你蛋糕和提子鬆餅配英式奶油及蜜糖

Nacasa 是位於上環華里總共有兩層的異國風餐廳。店內裝修風格採用摩洛哥土耳其風，營造出濃厚異國氣氛，提供顧客一個舒適愜意和有趣的用餐環境！

Combo Dinner Menu 3 道菜晚市套餐包括：

湯或沙拉（二選一）：香草忌廉蘑菇湯 或 煙三文魚田園沙律

前菜（三選一）： 吞拿魚牛油果他他伴醬油漬三文魚子 或 摩洛哥風手撕豬肉撻 或 路易安娜斯蟹餅伴芒果莎莎

主菜（三選一）：黑松露野菌意大利飯 或 韓式咖喱蜜糖豬肋骨配香酥煎餅 或 美國特級8安士牛小排伴黑松露薯蓉配洋蔥燒汁 （+HK$68）

飲品 – 咖啡/茶 或 無酒精特飲 或 酒精飲品半價

晚餐入座時間：18:00 / 19:00 （用餐時間：約 2 小時）

【 KKday 獨家限量搶 - 低至 7 折】 NACASA Combo Dinner Menu 3 道菜晚市套餐

KKday 優惠: HK$258/位 (KKday獨家每兩位贈送蛋糕一件原價) (另收取加一服務費)

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