今晚9點開搶！ 上環人氣打卡Café低至半價 摩洛哥風三層架下午茶人均$158起

喜歡去Café打卡的你請注意！上環NACASA café& bar推出下午茶及晚市套餐，摩洛哥風三層架下午茶低至半價，今晚9點開搶！
Nacasa 是位於上環華里總共有兩層的異國風餐廳。店內裝修風格採用摩洛哥土耳其風，營造出濃厚異國氣氛，提供顧客一個舒適愜意和有趣的用餐環境！
NACASA Deluxe Tea Set 下午茶套餐包括：
巧手咸點：香草雞肉腸米紙卷、摩洛哥風味帶子撻、摩洛哥手撕豬肉撻、迷你法式龍蝦包和日本拖羅蓉撻
精緻甜點：朱古力迷你蛋糕、蘋果金寶迷你蛋糕、或是日精選迷你蛋糕和提子鬆餅配英式奶油及蜜糖
特調飲品：「春秋」 蘋果桂花特飲 2 杯或摩洛哥薄荷茶 1 壺
（或另可以 HK$58 轉白葡萄水果酒）
下午茶用餐時段：15:00 – 17:00 / 16:00 – 18:00
【快閃限量搶 – 半價】NACASA Deluxe Tea Set 下午茶套餐（2 位用）
KKday 優惠: HK$348/組，平均 HK$174/位 (已包括加一服務費)
【快閃優惠-63 折】NACASA Deluxe Tea Set 下午茶套餐（2 位用）
KKday 優惠: HK$438/組，平均 HK$219/位 (已包括加一服務費)
Combo Dinner Menu 3 道菜晚市套餐包括：
湯或沙拉（二選一）：香草忌廉蘑菇湯 或 煙三文魚田園沙律
前菜（三選一）： 吞拿魚牛油果他他伴醬油漬三文魚子 或 摩洛哥風手撕豬肉撻 或 路易安娜斯蟹餅伴芒果莎莎
主菜（三選一）：黑松露野菌意大利飯 或 韓式咖喱蜜糖豬肋骨配香酥煎餅 或 美國特級8安士牛小排伴黑松露薯蓉配洋蔥燒汁 （+HK$68）
飲品 – 咖啡/茶 或 無酒精特飲 或 酒精飲品半價
晚餐入座時間：18:00 / 19:00 （用餐時間：約 2 小時）
【KKday 獨家限量搶-低至 7 折】NACASA Combo Dinner Menu 3 道菜晚市套餐
KKday 優惠: HK$258/位 (KKday獨家每兩位贈送蛋糕一件原價) (另收取加一服務費)
【KKday 獨家 8 折優惠】NACASA Combo Dinner Menu 3 道菜晚市套餐
KKday 優惠: HK$295/位 (KKday獨家每兩位贈送蛋糕一件原價) (另收取加一服務費)
優惠詳情：https://www.kkday.com/zh-hk/product/131413?cid=13367
優惠期): 2023 年 7 月 22 日 21:00 至 7 月 28 日 23:59
使用日期：2023 年 7 月 22 日至 8 月 31 日
地址：上環華里 5 號地鋪