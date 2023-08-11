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2023-08-11 15:00:00

今晚9點開搶！ 麗豪航天城突發推「零房價」住宿優惠 2人同行連餐飲消費額$600起

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今晚9點開搶！ 麗豪航天城突發推「零房價」住宿優惠 2人同行連餐飲消費額$600起

今晚9點開搶！ 麗豪航天城突發推「零房價」住宿優惠 2人同行連餐飲消費額$600起

突發優惠！麗豪航天城限時推出「零房價」住宿優惠，2人同行連$1200餐飲消費額，每位只需$600起，大家可以享用酒店內3大餐廳，自助餐都有。即睇優惠詳情！

麗豪航天城於811日晚上9點推出「零房價」住宿優惠，星期日至五入住園林景觀客房一晚，2 人同行每位只需$660起，可享相等於付費房價（不包括 10%服務費），即$1,200的餐飲消費額。適用於酒店三大餐廳，包括「磊」自助餐、「Vivace 酒吧及扒房」及中菜廳「玉」。此外，住客亦可以免費使用室外游泳池、天際健身區及健身中心；酒店亦免費穿梭巴士服務來往酒店、香港國際機場及東涌，適合搭早機或凌晨機返港人士。

麗豪航天城突發推「零房價」住宿優惠 Vivace 酒吧及扒房 「磊」自助餐 中菜廳「玉」 酒店游泳池

麗豪航天城零房價住宿優惠

房型

入住日

房價連加一

餐飲消費額

入住園林景觀客房

（二人入住）

星期日至五

HK$1,320/

HK$1,200

星期六

HK$1,430/

HK$1,300

園林景觀三人客房

星期日至五

HK$1,980/

HK$1,800

星期六

HK$2,090/

HK$1,900

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/143680?cid=13367

【快閃限量搶 –零房價】入住園林景觀客房連同房價餐飲消費額

KKday 快閃優惠: 星期日至五入住 HK$1,320/ (原價: HK$2,300/)

2 位成人入住 ，只須 HK$660/ (已包括 10%服務費)

另外，它們亦推出特色主題家庭套房優惠。星期一至五入住特色主題家庭套房一晚$3,256/晚起。2位成人及2位小童（3-11歲）入住，只須 HK$814/ (已包括10%服務費)。套餐免費享用行政樓層尊貴酒廊禮遇，包括歐陸式早餐及茶點；於「磊」享用任點任食晚餐(逢星期一至五) 自助晚餐 (逢星期六及日)。更可免費使用遊戲室及高爾夫輕擊練習場。

特色主題家庭套房各具特色，由裝潢、設備、傢俱及主題裝飾擺設都精心打造，例如讓小賓客成為小王子及小公主們，於城堡度過夢幻的一天、打扮成海盜，於海盜船造型的睡床上揚帆踏上尋寶探險之旅，為假期加添難忘回憶。

特色主題家庭套房

KKday 優惠: 星期一至五入住 HK$3,256/

最多 2 位成人+2 位小童（3-11 歲）入住 ，只須 HK$814/ (已包括 10%服務費)

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/143680?cid=13367

入住特色主題家庭套房：星期一至五 HK$3,256/晚，星期六日 HK$3,476/

優惠期 (預訂期) : 2023 8 11 21:00 8 17 23:59

可選擇入住日期：2023 8 12 日至 9 30

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