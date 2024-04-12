今晚9點開搶！ 龍門南昆山溫泉純玩2天團 住5星級溫泉酒店/水晶雞宴+海鮮自助餐 人均$599

KKday一連2星期感謝祭，推出接近50項感謝祭優惠活動。今期來到大灣區旅行團，龍門南昆山溫泉純玩2天團，入住五星級雲頂溫泉威士忌酒店，任浸純天然美人湯，享用海鮮自助晚餐及水晶雞宴，只需人均$599起。即睇詳情！
KKday推出龍門南昆山溫泉純玩2天團，入住全新開業5星級酒店—「雲頂溫泉威士忌酒店」畔山泡池露臺客房，自由享受酒店健身房、溫泉區恆溫泳池、瑪雅水寨、室內水療、乾濕蒸等設施。更可以無限次任浸酒店內118個 72℃純天然「美人湯」 矽酸氟溫泉（海天池、「冰火」泡泡池、半山池、六味池、酒杯池等），被評為國家五星級溫泉，水量豐富，含數十種有益礦物質。
旅行團亦提供多款美食選擇，除了晚餐可享用酒店豐富海鮮自助晚餐外，翌日午餐更可以享用龍門特色水晶雞宴！
龍門南昆山溫泉2天團｜2人同行優惠
KKday 優惠：HK$599/位，平均 HK$299.5/日（原價 HK$699/位）
（現場另收每日$80/位服務費）
立即預訂
出發日期: 2024年4月至5月（逢星期六及5月15日）
集合地點及時間：羅湖口岸 08:30 / 深圳灣口岸 09:30
詳細行程表：
第一天：
- 羅湖/深圳灣關口集合
- 午餐享用「美極鮮海麻蝦宴」
- 提前入住全新開業 5 星級酒店 -「雲頂溫泉威士忌酒店」畔山泡池露臺客房-
- 晚餐享用酒店豐富「海鮮自助晚餐」
第二天：
- 享酒店自助早餐
- 午餐「龍門特色水晶雞宴」
- 5 月 25 出發限定行程：參觀「第二十屆深圳文博會」當中共有 9 大展館，包括粵港澳大灣區文化產業創新展、文旅融合·文化消費展、動漫遊戲電競展、智慧廣電·電影工業展、非遺·老字型大小·工藝美術展、藝術·時尚·設計·潮玩展、國際文化貿易展等
- 其餘出發日子：參觀抗日戰爭時期共產黨建立的革命根據地 -「低紅色革命村」，有 5 大遺址及展覽館可供參觀，是了解近代史的好去處。
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