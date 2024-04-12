今晚9點開搶！ 龍門南昆山溫泉純玩2天團 住5星級溫泉酒店/水晶雞宴+海鮮自助餐 人均$599

KKday一連2星期感謝祭，推出接近50項感謝祭優惠活動。今期來到大灣區旅行團，龍門南昆山溫泉純玩2天團，入住五星級雲頂溫泉威士忌酒店，任浸純天然美人湯，享用海鮮自助晚餐及水晶雞宴，只需人均$599起。即睇詳情！

詳細行程表：

第一天：

- 羅湖/深圳灣關口集合

- 午餐享用「美極鮮海麻蝦宴」

- 提前入住全新開業 5 星級酒店 -「雲頂溫泉威士忌酒店」畔山泡池露臺客房-

- 晚餐享用酒店豐富「海鮮自助晚餐」

第二天：

- 享酒店自助早餐

- 午餐「龍門特色水晶雞宴」

- 5 月 25 出發限定行程：參觀「第二十屆深圳文博會」當中共有 9 大展館，包括粵港澳大灣區文化產業創新展、文旅融合·文化消費展、動漫遊戲電競展、智慧廣電·電影工業展、非遺·老字型大小·工藝美術展、藝術·時尚·設計·潮玩展、國際文化貿易展等

- 其餘出發日子：參觀抗日戰爭時期共產黨建立的革命根據地 -「低紅色革命村」，有 5 大遺址及展覽館可供參觀，是了解近代史的好去處。

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