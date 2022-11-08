以慢打快｜The Ordinary推1個月Slowvember企劃 所有產品77折 避免衝動消費

踏入11月，全球各地都有Black Friday及Cyber Monday等減價活動，不少人可能在減價促銷的24小時內，作出非理性購物。加拿大護膚品牌The Ordinary的母公司DECIEM今年再次推出「Slowvember」企劃，透過歷時一個月的優惠，鼓勵大家在瘋狂大減價期間放慢腳步，引導大家在數字亂局中尋找屬於自己的護膚方案。

Black Friday大減價近年引起不少反思：到底消費者是因為優惠價格，還是真正有需要而買，買下不合適自己的產品，最終只會浪費時間、金錢與空間。在歇斯底里的優惠裡，DECIEM決定發起Clear Beauty，推出「Slowvember」企劃，以避免匆忙、壓力或衝動購物，今年已是品牌連續第4年推出該企劃，而旗下品牌The Ordinary亦主張透澈簡單的成分及百分比，以清晰透明的語言與消費者溝通。

The Ordinary的產品成分簡單。