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2022-11-08 17:30:00

以慢打快｜The Ordinary推1個月Slowvember企劃 所有產品77折 避免衝動消費

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以慢打快｜The Ordinary推1個月Slowvember企劃 所有產品77折 避免衝動消費

以慢打快｜The Ordinary推1個月Slowvember企劃 所有產品77折 避免衝動消費

踏入11月，全球各地都有Black Friday及Cyber Monday等減價活動，不少人可能在減價促銷的24小時內，作出非理性購物。加拿大護膚品牌The Ordinary的母公司DECIEM今年再次推出「Slowvember」企劃，透過歷時一個月的優惠，鼓勵大家在瘋狂大減價期間放慢腳步，引導大家在數字亂局中尋找屬於自己的護膚方案。

DECIEM今年再次推出「Slowvember」企劃

DECIEM今年再次推出「Slowvember」企劃

Black Friday大減價近年引起不少反思：到底消費者是因為優惠價格，還是真正有需要而買，買下不合適自己的產品，最終只會浪費時間、金錢與空間。在歇斯底里的優惠裡，DECIEM決定發起Clear Beauty，推出「Slowvember」企劃，以避免匆忙、壓力或衝動購物，今年已是品牌連續第4年推出該企劃，而旗下品牌The Ordinary亦主張透澈簡單的成分及百分比，以清晰透明的語言與消費者溝通。

The Ordinary的產品成分簡單。

The Ordinary的產品成分簡單。

在Slowvember推廣期間，DECIEM將為其於The Ordinary、NIOD官網，以及全球獨立式商店出售的所有產品提供77折優惠。DECIEM希望透過為期一個月的優惠，可以為顧客提供彈性空間，讓他們可以就個人特別的考慮和需要進行非衝動和有意識的消費。11月25日當天，顧客更可於店內收看Slowvember節目：一整天的節目包括直擊生產團隊的日常、參觀 DECIEM的家庭實驗室（at-home Lab），以及由專家教導如何打造有效的護膚方案。

The Ordinary的受歡迎產品：

多肽透明質酸面部精華 「Buffet」是The Ordinary始創配方之一，是適合所有肌膚類型的多合一面部精華。品牌最近決定易名為「多肽透明質酸面部精華」，把其功效歸功於當中的勝肽，4種抗衰老的勝肽技術，帶來更柔滑、緊緻肌膚，同時改善肌膚彈性。 2%透明質酸B5面部精華 (Hyaluronic Acid 2% + B5) $63/30ml 這款大受歡迎的面部精華結合低、中和高分子透明質酸，達至多重補水功效，更有效針對肌膚老化問題，同時鞏固皮膚屏障。 10%煙酰胺鋅面部精華 (Niacinamide 10% + Zinc 1%) $55/30ml 精華同樣是The Ordinary最受歡迎的產品，由於有助控制油脂分泌，產品原先是針對瑕疵肌膚而設，現時已被證實有效改善多項肌膚問題，包括強化皮膚屏障、提升肌膚柔滑度，煥發肌膚亮澤。 角鯊烷潔面乳 $66/50ml、$166/150ml 溫和的潔肌配方有效徹底卸妝，蘊含角鯊烷和其他親脂性酯，具溫和保濕作用，同時有效溶解化妝品和肌膚雜質，令肌膚感覺光滑滋潤。配方含有無皂成份，保護表皮脂質的完整性，因而適用於所有膚質。
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