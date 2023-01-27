以草間彌生藝術為露感的饗宴

波點女王創意餐單

ADD+的「波點女王」創意餐單，開胃前菜可選擇意大利水牛芝士糅合多元創意，新鮮意大利馬蘇里拉水牛芝士，注入香滑的忌廉，搭配火箭菜和車厘茄，形成鮮明對比。由於波點是草間彌生最具標誌性的風格圖案，因此碟上綴有分別以濃縮意大利黑醋及自家製紅菜頭蒜茸蛋黃醬的小波點，呼應視覺藝術主題。

另一道前菜則是野菌包，由點心主廚劉志文師傅每日新鮮製作。熱辣辣磨菇包賣相幾可亂真，餡料混合多款日本直送菇菌，伴上來自法國的冬季黑松露片及炒日本蘭王雞蛋，用料配搭極為講究。