以草間彌生藝術為露感的饗宴

M+視覺文化博物館正舉行日本藝術家草間彌生的回顧展，而館內概念餐廳ADD+，推出以草間彌生作品為靈感的創意餐單，讓藝術和美食交織在一起，遊人視覺體驗完草間彌生畫作的刺激後，可到讓味覺延續這份創意。
波點女王創意餐單
ADD+的「波點女王」創意餐單，開胃前菜可選擇意大利水牛芝士糅合多元創意，新鮮意大利馬蘇里拉水牛芝士，注入香滑的忌廉，搭配火箭菜和車厘茄，形成鮮明對比。由於波點是草間彌生最具標誌性的風格圖案，因此碟上綴有分別以濃縮意大利黑醋及自家製紅菜頭蒜茸蛋黃醬的小波點，呼應視覺藝術主題。
另一道前菜則是野菌包，由點心主廚劉志文師傅每日新鮮製作。熱辣辣磨菇包賣相幾可亂真，餡料混合多款日本直送菇菌，伴上來自法國的冬季黑松露片及炒日本蘭王雞蛋，用料配搭極為講究。
甜品飲品同樣出色
主菜方面則有香煎帶子意大利粉配南瓜汁亦富特色，靈感源自草間彌生為人熟悉的創作主題──南瓜。意大利粉彈牙、有嚼勁，配以香滑南瓜汁及鮮美帶子，最後撒上黑橄欖粉，令味道更具層次。這道菜式色香味俱全，展現大廚匠心。喜歡啖啖肉，可一嘗西班牙豬柳，菜式伴以椰菜仔及哈里薩辣醬，微辣惹味。壓軸甜品是朱古力南瓜蛋糕，意念是向草間彌生致敬。
此外，ADD+還備有多款特式飲品來配搭美食，當中包括濃縮咖啡、紫蘇、蔓越莓汁、檸檬和梳打水調製而成的Addictive；又有蘇格蘭威士忌為基酒，加入紫蘇酒和咖啡酒，帶來微醺啡香Addictive+；以及雲呢拿雪糕伴以由苦艾酒、Whispering Angel Rosé粉紅酒和Lillet Blanc利口酒調製的雞尾酒In-between，最適合與藝術好友把酒言草間，為這場藝術饗宴作結 (特式飲品$98起)。