任達華個人攝影展暨攝影集發佈 《存在的本質：生命與藝術的旅程》

國際影視明星任達華，近年除演藝工作外，更醉心藝術創作，特別熱愛攝影美學。從鏡頭前走到鏡頭後，他以別具一格的視覺語言，展現其豐富的藝術修養。今年12 月11日至18日，將於香港藝穗會舉辦個人攝影展，同步發佈攝影著作《存在的本質：生命與藝術的旅程》。

源於對生命本源的熱愛，任達華以獨特視角捕捉自然細節，讓影像成為通往哲思的入口。枯萎植物尤其觸動他心，它們象徵韌性與循環，也提醒著美常隱於短暫瞬間。日常點滴皆化為靈感，他以拍攝記錄生命的延續，每一次快門既凝視剎那之美，也思索生命價值。

《存在的本質：生命與藝術的旅程》攝影集取材自花市花卉，以花朵的瞬間姿態映照生命流轉，啟發對起源與歸屬的思考。任達華相信，花需光、水與人悉心照料，如同一切美好皆由愛孕育。愛，是他藝術哲學的核心：生命的本質、創造的動力，也是推動萬物生生不息的力量。其枯萎花卉收藏象徵這份信念，每朵花皆呈現生命力與愛的永恆。

他亦憧憬影像能在平行宇宙中超越時空，凝結愛的本質。透過攝影集與展覽，他希望讓這股力量在世間共振。

本次展覽以水墨藝術為主軸。任達華深信水墨能強烈且細膩地捕捉土地與宇宙的本質，啟發人與自然的深層對話。墨色層次與筆觸流動，讓傳統美學蘊含情感與能量。