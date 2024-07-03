任食榴槤｜尖東Hotel ICON限定「飄香榴槤下午茶」＄399起 任食榴槤甜品 馬來西亞榴槤拼盤/榴槤老火燉湯

尖東Hotel ICON超人氣「飄香榴槤下午茶」再度回歸！下午茶由唯港薈行政總廚兼有「榴槤王子」美譽的何偉誠師傅 (Danny) 主理，特別選用馬來西亞時令榴槤入饌，炮製超過10款主題鹹點及甜點，包括榴槤抹茶麻糬、榴槤芒果流心泡芙、 D24榴槤方塊蛋糕等，更有榴槤老火燉湯和獨有的馬來西亞榴槤拼盤！另外食客可於自助吧枱無限品嚐多款榴槤甜品，榴槤控一定不能錯過！

尖東Hotel ICON The Market「飄香榴槤下午茶」

「飄香榴槤下午茶」將在酒店內的自助餐餐廳The Market供應，為即將舉辦的第六屆唯港薈馬來西亞榴槤節打響頭炮。下午茶有超過10款主題鹹點及甜點，每款都創意十足，啖啖充滿濃郁果香，例如香煎北海道帶子配榴槤芒果沙律、烤榴槤配水牛芝士、榴槤蝴蝶酥、榴槤蝴蝶酥等。每位客人更可享用一碟三件榴槤拼盤，包括矜貴的D-Draja 皇室、D-168 公主及D-Putera 普王，口感味道各有特色。嫌未夠喉仲可以在自助甜品吧的無限量任食榴槤甜品，包括自家製招牌榴槤雪糕、自家製榴槤蝴蝶酥、迷你榴槤撻和其他精選甜點。



The Market「飄香榴槤下午茶」

推廣日期：即日起至2024年9月29日

地點：The Market - 香港九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈Hotel ICON二樓

價錢：每位HK$468*/ 兩位用HK$798*