任食生蠔｜灣仔Casa Sophia Loren3小時無限量任食生蠔 $488起歎「蔚藍海岸周末早午餐」

灣仔Casa Sophia Loren 近日推出「蔚藍海岸周末早午餐」，每位$488起就能3小時無限量任食生蠔、新鮮沙律、芝士及火腿，自選主菜方面則有意大利手工意粉、經典佳餚和甜品拼盤，另外亦可加錢升級，無限飲用各款無酒精飲品、Moët et Chandon 香檳及多款雞尾酒，絕對是享受美滿周末的好選擇！

灣仔Casa Sophia Loren蔚藍海岸周末早午餐

蔚藍海岸周末早午餐逢周六中午 12 時至下午 4 時推出，食客可享用3小時無限量供應的美味生蠔，一款任選主菜和一道甜點。主菜提供多款意大利手工意粉，包括墨魚寬管戒指麵配肉腸、蘑菇及巴馬臣芝士忌廉汁；香煎銀鱈魚配蜆肉汁及西蘭花；以及全新菜式包括雜錦海鮮寬條麵配意大利青瓜及烏魚子和選用藍龍蝦的龍蝦意粉配車厘茄及檸檬皮，海鮮愛好者一定鍾意！另外亦有布拉塔芝士意大利餃佐茄子忌廉及羅勒，以及香氣四溢的炭燒羊架配薯蓉及炒椰菜，滿滿意式風情。甜品方面，則有餐廳精心炮製的甜品拼盤，齊集招牌榛子朱古力意大利芝士餅、每月精選意式雪葩、時令鮮果等，豐富又滿足。



Casa Sophia Loren

地址：灣仔莊士敦道60至66號

電話：+852 3594 6199, +852 5110 6590 (WhatsApp)