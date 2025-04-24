伊勢志摩一日遊攻略 觀光特急列車SHIMAKAZE/海女小屋八幡窯/伊勢神宮

被稱為自然寶藏的三重縣伊勢志摩地區，包括「伊勢」、「鳥羽」、「志摩」三地，不僅擁有遼闊的伊勢志摩國立公園、美麗的海岸線與群山景觀，更擁有二千年歷史的伊勢神宮等歷史遺跡。豐饒的海洋資源還孕育出「海女」這種獨特的傳統職業，遊客可品嘗她們親捕的新鮮海產，體驗伊勢志摩的特色。
圖文：Rosina
鳴謝：近畿日本鐵道株式會社
Shimakaze 觀光特急列車
從大阪難波出發至三重縣伊勢志摩，可選擇搭乘近鐵觀光特急列車Shimakaze(志摩之風)，車程約2小時，列車連接大阪、京都、名古屋至伊勢志摩。其名稱源自志摩地區的清爽海風，車身以三重縣的晴空為靈感，採用藍白色設計，沿途可眺望伊勢志摩的碧藍海景，為旅客打造舒適愜意的旅程。
列車的1號及6號車廂為人氣較高的觀景車廂，配備大型觀景窗。是次記者乘坐的是6號車廂，座位每排為2+1配置，配備真皮電動座椅、頭枕及腳踏，空間寬敞舒適。車內設有咖啡廳，除了售賣地區手信外，更提供多款餐點，當中必試松阪牛便當及海鮮雜燴飯等特色料理。咖啡廳分上下兩層，2樓設一排面窗的景觀座位，方便欣賞窗外風景。
Shimakaze列車每日僅一班往返，是次由大阪出發至鳥羽站基本車費為2,460日圓，要乘坐Shimakaze列車則需另購特急券2,690日圓。如果持有近鐵周遊券，則可免去基本車費，只需加購特急券費用即可乘坐。
八幡窯 海女小屋歎伊勢海老
抵達鳥羽站後，可造訪充滿特色的海女小屋。伊勢志摩地區有著豐繞的海洋生態，當地漁業及珍珠養殖業十分興盛，日本現存過半數的海女亦於此地聚居。海女是一門傳統職業，不靠任何潛水器材，徒潛海中捕撈海產，如今伊勢志摩設有不少海女小屋，比如今次到訪的八幡窯。遊客可品嘗由海女現場烤製的海鮮，包括伊勢海老、鮑魚等海鮮。體驗美食期間，海女更會介紹她們的工作日常，還可以與她們一同跳傳統舞蹈，感受當地獨有的漁港風情。
海女小屋 八幡窯
地址：三重縣鳥羽市相差町819
營業時間：10:00 - 17:00(預約制)
交通：搭乘近鐵特急至鳥羽站，轉乘免費接駁專車(需先行預約)
伊勢神宮 日本人的心之故鄉
來到伊勢志摩，必到日本8萬多個神社當中最崇高的伊勢神宮，擁有2千多年歷史的神宮，每隔20年會進行一次「式年遷宮」，以傳承建築技術及工藝。神宮分為外宮及內宮，外宮主神為豐受大御神，內宮則供奉天照大御神。座落在杉木林中的神宮，散發簡樸莊嚴的氛圍，亦被日本人譽為「心之故鄉」。如果時間充裕，不妨前往於內宮前的大道御袚町的托福橫丁，這條街道聚集多間餐廳與土產店，不少遊客參拜伊勢神宮前後亦會在此用餐及買手信。
伊勢神宮
地址：三重縣伊勢市宇治館町1
交通：搭乘近鐵宇治山田站，轉乘市區巴士