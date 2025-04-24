伊勢志摩一日遊攻略 觀光特急列車SHIMAKAZE/海女小屋八幡窯/伊勢神宮

被稱為自然寶藏的三重縣伊勢志摩地區，包括「伊勢」、「鳥羽」、「志摩」三地，不僅擁有遼闊的伊勢志摩國立公園、美麗的海岸線與群山景觀，更擁有二千年歷史的伊勢神宮等歷史遺跡。豐饒的海洋資源還孕育出「海女」這種獨特的傳統職業，遊客可品嘗她們親捕的新鮮海產，體驗伊勢志摩的特色。

Shimakaze 觀光特急列車

從大阪難波出發至三重縣伊勢志摩，可選擇搭乘近鐵觀光特急列車Shimakaze(志摩之風)，車程約2小時，列車連接大阪、京都、名古屋至伊勢志摩。其名稱源自志摩地區的清爽海風，車身以三重縣的晴空為靈感，採用藍白色設計，沿途可眺望伊勢志摩的碧藍海景，為旅客打造舒適愜意的旅程。

列車的1號及6號車廂為人氣較高的觀景車廂，配備大型觀景窗。是次記者乘坐的是6號車廂，座位每排為2+1配置，配備真皮電動座椅、頭枕及腳踏，空間寬敞舒適。車內設有咖啡廳，除了售賣地區手信外，更提供多款餐點，當中必試松阪牛便當及海鮮雜燴飯等特色料理。咖啡廳分上下兩層，2樓設一排面窗的景觀座位，方便欣賞窗外風景。

Shimakaze列車每日僅一班往返，是次由大阪出發至鳥羽站基本車費為2,460日圓，要乘坐Shimakaze列車則需另購特急券2,690日圓。如果持有近鐵周遊券，則可免去基本車費，只需加購特急券費用即可乘坐。