佐敦夏銘記｜堅持日日手打軟漿魚蛋 子承父業由低做起 重現潮式美味(有片)

近日佐敦有一間老店低調重開，沒有擠擁在門口恭喜開張的花牌，更沒有媒體的大肆宣傳，只有一眾識飲識食的街坊上門光顧，甚至有街坊表示他們岀品的墨魚丸是全港最好食的。而這美味的背後除了是老店對傳統技術的堅持外，更是有一段關於父子傳承的故事。

兩老力有不逮 長子決心回流重建老字號 未與長子夏恭德進行訪問前，本以為他是一個十分古板愛傳統的人，才會想回流接手父親的老字號。誰知訪問當天，他身穿休閒，更戴上一頂代表洋基隊的NY棒球帽，自我介紹時也只叫我們以Roger去稱呼他便可以。當時由於店舖已被街坊坐滿，Roger只能坐在角落説起過往：「以前舖頭一直由父母打理，我就算返嚟也只是做樓面幫下手。」直到2012年，Roger媽媽因心臟病身體變差，他怕父親辛苦便決心回港接手。

擁碩士學歷 父親不忍子接手 問起他父親有否十分高興他接手時，Roger頓了頓説：「非常反對，因為佢覺得做飲食業非常辛苦。」加上父親認為他於英國讀書多年，不應浪費自己於英國建立的事業回港。而Roger則向父親解釋道：「人生嘅嘢好難講，每個人嘅路都唔同。」除了是為家人外，他更認為這是上天給他的一個機會。

由低做起 事事親力親為 Roger接手前，用了七年時間去學習，並從低做起。他指最難的便是要手打軟漿魚蛋，「啱啱開始學嗰陣日日掉幾盤㗎」。後來工多藝熟，他更開心的説，現在若有伙記不能上工，他也能頂上，更自豪地説自己是「百搭」。即使現在店舖已有經驗的師傅坐鎮，他仍是天天到場，落單、上菜、執外賣，樣樣都親力親為。

軟漿背後的堅持 談及為何軟漿的製作過程如此耗材還要堅持時，Roger只是説：「最難忘嘅就係一班客人話味道一直不變，最滿足嘅都係佢哋講一句好食。」而這份滿足也令他們一直堅持以高質的海魚打漿：「我哋主要用黃鱔同白花，有時仲會用滑仔同九棍。」不同於坊間的魚蛋，夏銘記的魚漿每天都要用上六七十斤的鮮魚人手起骨，再加冰水打成膠，因此每天的岀貨有限，正如訪問當天只是2點，魚皮餃便已售罄。