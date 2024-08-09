熱門搜尋:
巴黎奧運 鄭中基 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-08-09 14:40:00

佐敦美食｜率先直擊試食「松屋」日本牛肉飯 最平＄29 北美肥牛配50年秘方醬汁

分享：
佐敦美食｜率先直擊試食「松屋」日本牛肉飯 最平＄29 北美肥牛配50年秘方醬汁
adblk5

日本直營人氣牛肉飯專門店「松屋」登陸佐敦，即將於810日試業，811日正式營業。記者率先直擊試食，即睇必食推介！

牛肉飯 $29細

牛肉飯 $29細 肥牛薄嫩不韌 ，醬汁甜味突出。

六款口味牛肉飯

日本國民美食「松屋」牛肉飯以價廉物美而聞名，全日本共有 1,265 間店舖，每日售出約 20 萬份人氣牛肉飯。香港店的牛肉飯有六款口味：原味、芝士、香蔥溫泉蛋、鹽醬山藥泥、香蔥鹽醬牛肉飯、柚子風蘿蔔蓉。分別提供五個不同分量，最平原味牛肉飯$29起，特大版最貴$73，約有兩碗白飯分量。餐牌另供應一系列韓式燒牛肉飯、100%牛肉漢堡定食及咖哩飯。店舖由早上七時開始提供多款早晨定食，其中一款有迷你牛肉。　

adblk6
泡菜燒牛五花飯 特大$75 芝士太陽蛋布朗醬漢堡定食$95 100%純牛肉 ，芝士味特濃。 牛肉咖哩飯$59 咖喱濃稠微辛口，送飯惹味。

1.1 毫米厚度肥牛肉質薄嫩

店內的牛肉選用100%穀物餵飼北美產肥牛，指定每片厚度1.1 毫米，牛肉片片薄嫩不嚡。白飯選用100%日本秋田縣小町米，飯粒柔軟適中。而「松屋」自家秘製的醬汁，自開業 50 年來一直傳承至今，不斷改良至第 33 代。「松屋」醬汁以三種醬油、酒類及糖等調製，味道甜味突出，讓牛肉、白飯與醬汁三者平衡。

香港店餐牌款式與日本一樣，唯獨迎合港人多設一款油菜。兩地價格不一樣，但本地部分食品的分量比日本更多。整體水準與風味跟記者在日本吃過的體驗沒分別。

店內設45個堂食座位，包括兩排單人位，算有空間感。 客人自助落單。 餐牌款式與日本一樣。

松屋 Matsuya

地址：佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下G06-09店舖

試業時間：810日（星期六）早上9時至晚上8

營業時間：811日（星期日早上7時至晚上1030

松屋香港社長浜野先生在日本松屋工作了25年，負責駐港監控店舖運作及出品。 香港店並非24小時營業。

立即CLICK⬇️⬇️參加遊戲贏獎品⬇️⬇️