佐敦美食｜率先直擊試食「松屋」日本牛肉飯 最平＄29 北美肥牛配50年秘方醬汁

日本直營人氣牛肉飯專門店「松屋」登陸佐敦，即將於8月10日試業，8月11日正式營業。記者率先直擊試食，即睇必食推介！

日本國民美食「松屋」牛肉飯以價廉物美而聞名，全日本共有 1,265 間店舖，每日售出約 20 萬份人氣牛肉飯。香港店的牛肉飯有六款口味：原味、芝士、香蔥溫泉蛋、鹽醬山藥泥、香蔥鹽醬牛肉飯、柚子風蘿蔔蓉。分別提供五個不同分量，最平原味牛肉飯$29起，特大版最貴$73，約有兩碗白飯分量。餐牌另供應一系列韓式燒牛肉飯、100%牛肉漢堡定食及咖哩飯。店舖由早上七時開始提供多款早晨定食，其中一款有迷你牛肉。

1.1 毫米厚度肥牛肉質薄嫩

店內的牛肉選用100%穀物餵飼北美產肥牛，指定每片厚度1.1 毫米，牛肉片片薄嫩不嚡。白飯選用100%日本秋田縣小町米，飯粒柔軟適中。而「松屋」自家秘製的醬汁，自開業 50 年來一直傳承至今，不斷改良至第 33 代。「松屋」醬汁以三種醬油、酒類及糖等調製，味道甜味突出，讓牛肉、白飯與醬汁三者平衡。

香港店餐牌款式與日本一樣，唯獨迎合港人多設一款油菜。兩地價格不一樣，但本地部分食品的分量比日本更多。整體水準與風味跟記者在日本吃過的體驗沒分別。