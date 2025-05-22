佐賀燒肉谷和牛海鮮放題 任食日本兵庫縣+韓國統營市生蠔

蠔迷有口福了！佐賀燒肉谷由即日起至8月12日期間舉行『「蠔」夠 Chill』生蠔海鮮祭，引入日本兵庫縣生蠔及韓國統營市生蠔，讓惠顧和牛海鮮放題的食客任點任食，大滿足！

大家只要惠顧Lv3澳洲和牛海鮮放題(成人$448起)或Lv4日本佐賀A4和牛海鮮放題(成人$618起)，就可以任點任食日本兵庫縣生蠔及韓國統營市生蠔！日本兵庫縣生蠔體型較大，飽滿啖啖肉，鮮嫩甘甜爽滑，帶豐富礦物味道，餘韻悠長，沒有苦澀或重金屬味。而韓國統營市生蠔來自南韓統營市，擁有「海鮮聖地」之美譽，海域潔淨無污染，衛生程度達美國 FDA 標準，海水擁有豐富礦物質，造就出理想的生蠔生長環境，位列全球第二大鮮蠔生產地。統營生蠔肥大飽滿，鮮嫩多汁，海水味適中，肉質爽口彈牙。廚師團隊精心製作4款醬汁配搭生蠔，包括清新酸香的檸檬蠔汁、細膩帶果香的蘿蔔蓉柚子汁、以青紅椒和醋調校的海鮮酸辣汁、帶奢華感的黑松露蒜醬。

任食炸日本蠔藍青口

與此同時，生蠔海鮮祭也帶來吉列炸蠔、味噌豆腐牡蠣湯、牡蠣壽喜燒烏冬等任食蠔主題美食。加上燒章魚、鰻魚肝串、天婦羅海苔魷魚；吉列炸帶子及麻辣半殼藍青口於自助吧供應。放題燒海鮮又可任食醬燒廣島蠔、燒日本原隻生蠔、原隻鮑魚、原條魷魚筒、大海老、鰻魚、三文魚鰭等多款海鮮，連甜品多達140品。更可任飲日本清酒、梅酒及Sapporo生啤，款式超多！

由即日起至6月13日期間，凡讚好或追蹤官方佐賀燒肉谷Facebook（guu.yakiniku）及Instagram（guu_yakiniku），並於指定帖文留言，更可獲贈黃金日本炸蠔(2件)。廣島蠔以唐揚方法油炸，海洋鹹香添上酥脆。

