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2023-05-02 16:24:24

佛系Bobby｜Catalog推出Bobby Hill系列 搞鬼設計可除底褲/3D熨畫/腰包Cap帽打造Y2K造型

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佛系Bobby｜Catalog推出Bobby Hill系列 搞鬼設計可除底褲/3D熨畫/腰包Cap帽打造Y2K造型

佛系Bobby｜Catalog推出Bobby Hill系列 搞鬼設計可除底褲/3D熨畫/腰包Cap帽打造Y2K造型

「佛系男生」Bobby Hill深受大眾歡迎，Catalog最近推出King of the Hill Bobby Hill夏日服飾，以主角Bobby Hill及他的父親Hank Hill為主軸，推出多款鬼馬潮流服裝，包括Bobby Hill T 裇、短褲、內褲、雙面帽、Cap帽及腰包，更有多款生活週邊產品如Bobby Hill 大頭造型木椅、杯、拖鞋、Hank Hill杯，讓大家打造充滿美式復古風造型。

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服飾系列造型T裇百搭易襯，以Bobby標誌的綠、黑、白色3色為主色，分別有9款劇中多個重要元素的造型，包括只穿內褲、男扮女的Bobby Hill及躺平食薯片Bobby Hill，內褲造型及男扮女裝T裇更有搞鬼設計，分別可以拉低底褲及內藏唇膏，令人哭笑不得；而躺平造型亦有3D變換熨畫。另有多款表情包如揞面、勝利手勢、哭泣，盞鬼得意。另外，Bobby Hill 造型短褲及內褲舒適透風，更運用Bobby Hill 的經典穿搭配色，讓你扮成Bobby Hill

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除了basic T裇外，系列亦主打復古潮流風格，推出牛角T裇、紮染幻彩T裇、Polo恤及棒球恤衫，中性設計無論男女都啱，Bobby HIll 牛角T裇設計簡約又不失型格，而紮染幻彩 T 裇則玩味滿分，感覺瞬間回到70年代；棒球恤衫可內搭間條 T 裇，展現休閒氣息。

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今年流行Y2K風格，系列多款配飾：包括雙面造型帽、Cap帽及備有黑紅及黃綠兩色的腰包，加上長筒襪，輕易襯出復古Y2K造型。

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系列更備有日常周邊商品，例如：Hank Hill 造型杯、Bobby Hill大頭造型陳列架及 Bobby Hill拖鞋，為家居添上搞怪裝飾。另外，Catalog更推出Bobby Hill表情包造型襟章套裝，適合扣於Bobby Hill大頭造型背包上，完美還原《King Of The Hill》中校園走廊的經典場面。凡購買 Catalog King Of The Hill系列滿指定金額即送。

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