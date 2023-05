佛系Bobby｜Catalog推出Bobby Hill系列 搞鬼設計可除底褲/3D熨畫/腰包Cap帽打造Y2K造型

「佛系男生」Bobby Hill深受大眾歡迎,Catalog最近推出King of the Hill Bobby Hill夏日服飾,以主角Bobby Hill及他的父親Hank Hill為主軸,推出多款鬼馬潮流服裝,包括Bobby Hill T 裇、短褲、內褲、雙面帽、Cap帽及腰包,更有多款生活週邊產品如Bobby Hill 大頭造型木椅、杯、拖鞋、Hank Hill杯,讓大家打造充滿美式復古風造型。

系列更備有日常周邊商品,例如:Hank Hill 造型杯、Bobby Hill大頭造型陳列架及 Bobby Hill拖鞋,為家居添上搞怪裝飾。另外,Catalog更推出Bobby Hill表情包造型襟章套裝,適合扣於Bobby Hill大頭造型背包上,完美還原《King Of The Hill》中校園走廊的經典場面。凡購買 Catalog King Of The Hill系列滿指定金額即送。