佛系Bobby｜Catalog推出Bobby Hill系列 搞鬼設計可除底褲/3D熨畫/腰包Cap帽打造Y2K造型

「佛系男生」Bobby Hill深受大眾歡迎，Catalog最近推出King of the Hill Bobby Hill夏日服飾，以主角Bobby Hill及他的父親Hank Hill為主軸，推出多款鬼馬潮流服裝，包括Bobby Hill T 裇、短褲、內褲、雙面帽、Cap帽及腰包，更有多款生活週邊產品如Bobby Hill 大頭造型木椅、杯、拖鞋、Hank Hill杯，讓大家打造充滿美式復古風造型。

服飾系列造型T裇百搭易襯，以Bobby標誌的綠、黑、白色3色為主色，分別有9款劇中多個重要元素的造型，包括只穿內褲、男扮女的Bobby Hill及躺平食薯片Bobby Hill，內褲造型及男扮女裝T裇更有搞鬼設計，分別可以拉低底褲及內藏唇膏，令人哭笑不得；而躺平造型亦有3D變換熨畫。另有多款表情包如揞面、勝利手勢、哭泣，盞鬼得意。另外，Bobby Hill 造型短褲及內褲舒適透風，更運用Bobby Hill 的經典穿搭配色，讓你扮成Bobby Hill。

除了basic T裇外，系列亦主打復古潮流風格，推出牛角T裇、紮染幻彩T裇、Polo恤及棒球恤衫，中性設計無論男女都啱，Bobby HIll 牛角T裇設計簡約又不失型格，而紮染幻彩 T 裇則玩味滿分，感覺瞬間回到70年代；棒球恤衫可內搭間條 T 裇，展現休閒氣息。

今年流行Y2K風格，系列多款配飾：包括雙面造型帽、Cap帽及備有黑紅及黃綠兩色的腰包，加上長筒襪，輕易襯出復古Y2K造型。