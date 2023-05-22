佛誕好去處︱ 數碼港法國氣泡酒市集 沉醉泡泡微醺中

市集雲集多個國際知名的品牌，包括香檳界的低調貴族Ayala、人所熟悉的Moët & Chandon、英國皇室御用香檳酒商Bollinger、法國銷量排行第一的Nicolas Feuillatte，以及香檳王Dom Pérignon等。屆時劉伶可於草地上品嘗美味的粉紅氣酒。此外，讓調酒師愛不釋手且產量珍貴的品牌St. Germain亦會現身，只要加上蘇打水，即帶來另一風味的法式氣泡酒。

除了佳餚還有手工創意市集

此外，除了美酒佳餚，市集設有手作工作坊，讓大家花點創意和心思，將酒塞「Upcycle」，變為家中法式擺設。而且更會定時放映電影，大家於市集閒逛後，可連同親朋好友和毛孩，度過一個法式周末之旅。

爲了讓各位訪客可以更好融入法式休閒氛圍，數碼港商場更特意準備兩款野餐禮籃供大家預購，於草地上一邊品嘗美酒佳餚，一邊感受陽光及微風，享受與親朋好友相處的野餐時光。愛酒劉伶可選擇$620香檳露營禮籃，當中不僅包括各種野餐用品如餐具、野餐墊等，亦包括法式熟食冷肉拼盤及自選香檳1瓶，可謂是物超所值！一家大小，可選擇$480的家庭歡聚禮籃，禮籃同樣包括野餐用品及熟食冷肉拼盤，以及一張$200兌換券，換領市集内飲品及佳餚。