佛誕好去處︱長洲太平清醮2023 睇飄色巡遊 + 欣賞搶包山總決賽

農曆四月初八是佛誕假期，亦是譚公誕。而一年一度的長洲太平清醮，亦將在四月初五至初九於長洲舉行。香港旅遊發展局與康樂文化事務署，將於5月26日在長洲舉行《飄色會景巡遊》，以及《包山嘉年華2023》搶包山比賽總決賽。

由康文署主辦的《包山嘉年華2023》，4月開始展開，既有搶包山訓練、搶包山選拔賽及搶包山比賽，也有攀爬嘉年華，除了提供一個周末好去處外，亦希望市民了解攀包山的樂趣。《搶包山總決賽》將於5月26日至27日(星期五、六)，在午夜的搶包山比賽，參賽健兒要比快爬上北帝廟前的三座14公尺高的竹棚包山，搶奪最多的包子，看着難免令人心跳加速。大會亦會邀請長洲社團參加接力邀請賽。參觀市民可認識傳統搶包山及本土習俗。

睇飄色 嘗平安包 討好彩頭

一年一度的太平清醮，是香港本土的民間節慶。每年農曆四月初五至初九，長洲島上鑼鼓喧天、熱鬧歡騰，居民全情參與，成千上萬的旅客也湧入觀賞，場面十分震撼。長洲太平清醮又叫「包山節」，100多年來的慶祝活動繽紛多采，其中飄色會景巡遊和「搶包山」比賽是必看亮點。看著可愛的小朋友裝扮成古今人物、站在支架上「凌空飄起」巡遊，很難不拍手叫好。

節慶期間到長洲遊覽，可以嘗嘗當地師傅製作的平安包，討個好彩頭，保平安健康。除了傳統口味，還有卡通人物版的平安包等着你呢！

《飄色會景巡遊》詳情：

日期： 5 月 26 日下午 2 時至 4 時

地點：長洲大街

票價：免費入場