侏羅紀恐龍探險樂園 刺激好玩適合一家大小暢遊

侏羅紀恐龍探險樂園於繼巡迴新加坡、馬來西亞及泰國後，即將於3月24日首次來到香港九龍灣國際展貿中心B1的Let’s Play Entertainment Centre舉行，讓恐龍迷好好感受一下侏羅紀世界的風采！圖：董立華 文：袁雅婷 探險樂園刺激好玩 回憶難忘 本次侏羅紀恐龍探險樂園展覽佔地約12,000平方呎，場內會展出多隻栩栩如生的恐龍，以及各各種刺激好玩的遊戲，務必為大家帶來新鮮感及難忘回憶。

探索恐龍世界 小朋友手持吊燈或頭戴射燈，在幽暗的森林中探險，尋找侏羅紀世界中的動植物，以及隱藏在當中的卷軸，解答關於恐龍的問題。

與恐龍親密接觸 探險樂園不時讓曾經接受訓練的恐龍與小朋友互動及拍照留念，以及作親密接觸，讓他們的侏羅紀探險更加深刻難忘。

乘騎恐龍 小朋友騎上仿真會動的恐龍在草原上奔跑，成為小小馴龍師！

挖掘恐龍化石 孩子扮演考古學家在沙池中挖掘各類型恐龍化石。

組裝恐龍模型 喜歡模型或對恐龍結構有興趣的小朋友，可以化身小小工程師動動手及腦，與家長一起組裝恐龍模型。

恐龍街機 年紀稍長的小朋友不妨挑戰恐龍街機遊戲，過程中要與恐龍搏鬥並互相保護，更可考驗自己。

室內遊戲設施 展場中有多種遊樂設施，例如在波波池中有霸王龍滑梯、恐龍裝飾的爬網和大型滑梯，以及恐龍蛋彈床等，讓孩子盡情玩樂。

收集拓印與恐龍合影 除了玩遊戲，入場後小朋友更可獲得收集恐龍拓印的證書，在場內搜集印章，並與館內像真度超高的恐龍合照留念。