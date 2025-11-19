依時能源 x 機電工程署 攜手推動石油氣家居安全 《石油氣安全嘉年華2025》圓滿舉行 寓學習於娛樂 提升市民安全意識

由依時能源主辦、機電工程署支持的《石油氣安全嘉年華2025》，已於剛過去周末(11月15至16日)假荃灣D Park愉景新城圓滿舉行。活動吸引大批市民扶老攜幼，一家大小參與，場面熱鬧、氣氛溫馨。活動成功將石油氣安全知識「入屋」，進一步提升公眾對石油氣正確使用等家居安全知識的關注與實踐。
多元互動體驗 寓教於樂傳遞安全訊息
是次嘉年華設有多個深受歡迎的互動攤位，包括有獎遊戲、兒童繪畫專區、爆谷換領站、石油氣爐具限時優惠、韓國廚具及家電展銷、親子及寵物用品專區等。依時能源吉祥物「依喵」及機電工程署吉祥物「機智啤啤」亦有到場與市民互動和合照，讓大家在輕鬆愉快的氛圍中學習石油氣安全知識。現場依時能源更準備超過6,000份豐富禮品，回饋市民支持。家長們紛紛表示，活動不僅富娛樂性，更有助小朋友從小建立正確使用石油氣爐具的安全觀念，實踐「從小做起」的良好習慣。
領導致辭 強調安全為企業核心價值
在啟動儀式上，依時能源行政總裁陳富康先生表示：「安全不只是程序，更是一種信念。依時能源一直堅守最高標準，致力推動石油氣安全教育，守護每一個家庭的日常生活。我們希望透過嘉年華活動，讓市民在玩樂中學習，將安全意識融入生活。」
署理機電工程署署長陳柏祥先生亦指出：「石油氣與市民生活息息相關，從煮食、洗澡到工商業應用，無一不倚賴安全穩定的供應。機電工程署一直秉持『防患於未然』的精神，與業界攜手推動安全標準，為市民提供可靠安心的氣體服務。」
市民反應熱烈 4大實用貼士深入民心
活動期間，依時能源與機電工程署團隊向市民講解多項實用的石油氣安全貼士，包括：
- 選購爐具時認住「GU」標誌，確保產品獲機電工程署批准；
- 切勿跨境購買未有「GU」標誌的爐具；
- 安裝及維修必須由註冊技工處理，切勿自行操作；
- 每18個月安排氣體供應商進行安全檢查，確保喉管及爐具運作正常。
不少市民表示，透過現場講解及互動遊戲，大家對石油氣安全有更深入認識，並表示會將貼士應用於日常生活中，提升家居安全水平。
創新科技與社區教育並行 守護每一個家
依時能源未來將繼續以創新科技提升服務質素，並透過多元渠道推廣安全教育，包括社交平台、手機應用程式及社區活動等，與市民攜手打造更安全、更安心的家居環境。《石油氣安全嘉年華2025》不僅是一場嘉年華，更是一個讓安全意識深入社區的平台。依時能源感謝市民一直以來的支持，並承諾繼續守護每一個家的溫暖與安全。
