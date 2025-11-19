依時能源 x 機電工程署 攜手推動石油氣家居安全 《石油氣安全嘉年華2025》圓滿舉行 寓學習於娛樂 提升市民安全意識

由依時能源主辦、機電工程署支持的《石油氣安全嘉年華2025》，已於剛過去周末圓滿舉行。

由依時能源主辦、機電工程署支持的《石油氣安全嘉年華2025》，已於剛過去周末(11月15至16日)假荃灣D Park愉景新城圓滿舉行。活動吸引大批市民扶老攜幼，一家大小參與，場面熱鬧、氣氛溫馨。活動成功將石油氣安全知識「入屋」，進一步提升公眾對石油氣正確使用等家居安全知識的關注與實踐。

是次嘉年華設有多個深受歡迎的互動攤位，包括有獎遊戲、兒童繪畫專區、爆谷換領站、石油氣爐具限時優惠、韓國廚具及家電展銷、親子及寵物用品專區等。依時能源吉祥物「依喵」及機電工程署吉祥物「機智啤啤」亦有到場與市民互動和合照，讓大家在輕鬆愉快的氛圍中學習石油氣安全知識。現場依時能源更準備超過6,000份豐富禮品，回饋市民支持。家長們紛紛表示，活動不僅富娛樂性，更有助小朋友從小建立正確使用石油氣爐具的安全觀念，實踐「從小做起」的良好習慣。

領導致辭 強調安全為企業核心價值

在啟動儀式上，依時能源行政總裁陳富康先生表示：「安全不只是程序，更是一種信念。依時能源一直堅守最高標準，致力推動石油氣安全教育，守護每一個家庭的日常生活。我們希望透過嘉年華活動，讓市民在玩樂中學習，將安全意識融入生活。」

署理機電工程署署長陳柏祥先生亦指出：「石油氣與市民生活息息相關，從煮食、洗澡到工商業應用，無一不倚賴安全穩定的供應。機電工程署一直秉持『防患於未然』的精神，與業界攜手推動安全標準，為市民提供可靠安心的氣體服務。」