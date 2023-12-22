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生活
2023-12-22 11:15:02

保暖方法｜日本節目實測！6款常見熱飲保暖排行 薑茶先得第三名？！

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保暖方法｜日本節目實測！6款常見熱飲保暖排行 薑茶先得第三名？！

保暖方法｜日本節目實測！6款常見熱飲保暖排行 薑茶先得第三名？！

天氣寒冷的時候，通常都會飲用熱飲來讓身體保暖，但其實並非所有熱飲都具有保暖的作用。而日本節目《この差って何ですか？》便在2020年以6款常見的熱飲進行測試，以下就整理了6款常見熱飲的保暖排行，讓大家了解在嚴寒飲用什麼飲品最為保暖！

冬天喝哪種熱飲才最保暖？

冬天喝哪種熱飲才最保暖？

熱飲排行｜第6名：咖啡

咖啡與綠茶同樣擁有咖啡因，而且咖啡因的成份比起綠茶更高，所以降低體溫的效果更為顯著，在飲用咖啡9分鐘後體溫就回復至原本的水平，因此在嚴寒期間不建議飲用。

熱飲排行｜第5名：綠茶

綠茶中含有咖啡因，而咖啡因卻擁有降低體溫的效果，因此即使飲用溫熱的綠茶後身體反而會變涼，約14分鐘後體溫便回落至原本的溫度，基本上沒有任何保暖的作用。

 

綠茶中含有咖啡因，反而會令體溫下降。 咖啡中的咖啡因更甚，所以保暖效果更差。 嚴寒期間不建議飲用綠茶或咖啡保暖。

熱飲排行｜第4名：甘酒

日本人喜歡飲用溫熱的甘酒暖身，相較於其他測評的熱飲，甘酒的糖分屬於所有飲品中最高，而身體在吸收糖分的時候有效發熱，因而令身體變暖。但由於甘酒中所含的血液循環成份較少，所以無法達致長期保暖的作用，其暖身效果維持了約27分鐘，相較第三名的薑茶少近半小時。

日本人喜歡飲用甘酒保暖。 甘酒中缺乏促進血液循環的效果，因此保暖續航力比其他飲品差。 適合短時間內保暖飲用。

熱飲排行｜第3名：薑茶

生薑屬於溫熱食品，因此飲用以生薑炮製的薑茶亦有效保暖，但其暖身效果的持續性不算太高，只維持了約47分鐘。雖然薑茶有效令體溫急升，其暖身溫度比起其他飲品出眾，但由於容易令人出汗，所以亦增加了散熱的效果，令暖身的持續時間縮短，建議在外出受寒後回家時飲用。

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薑本來變屬於溫熱食品。 以生薑製成的薑茶亦有保暖作用。 由於會令體溫急升，適合受寒後回家飲用。

熱飲排行｜第2名：紅茶 

如果不喜歡過甜的飲品，可以選擇暖身效果維持了 52分鐘的紅茶，紅茶中含有茶黃素，不但可以促進血液循環，還能讓身體的血氣運行延伸到末端，因此有提高體溫的效果。不過注意在晚上不宜飲用紅茶，以防因紅茶而引起失眠問題。

紅茶同樣有不俗的保暖效果。 適合不愛嚐甜的人士飲用。 建議盡量不要在晚上飲用紅茶。

熱飲排行｜第1名：熱朱古力 

不少人在冬天都喜歡飲用熱朱古力，而熱朱古力的暖身效果實際上維持了約1小時，屬6款測試熱飲中的保暖效果第一名。熱朱古力不但可以讓身體保暖，促進身體血液循環，還可以補充因天氣寒冷而失去糖分，補充體力，因此特別推薦在冬季飲用。

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熱朱古力榮登熱飲榜榜首！ 熱朱古力的保暖效果最為顯著。 建議冬天外帶飲品的時候可以選擇熱朱古力。
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