保暖方法｜日本節目實測！6款常見熱飲保暖排行 薑茶先得第三名？！

天氣寒冷的時候，通常都會飲用熱飲來讓身體保暖，但其實並非所有熱飲都具有保暖的作用。而日本節目《この差って何ですか？》便在2020年以6款常見的熱飲進行測試，以下就整理了6款常見熱飲的保暖排行，讓大家了解在嚴寒飲用什麼飲品最為保暖！

熱飲排行｜第6名：咖啡 咖啡與綠茶同樣擁有咖啡因，而且咖啡因的成份比起綠茶更高，所以降低體溫的效果更為顯著，在飲用咖啡9分鐘後體溫就回復至原本的水平，因此在嚴寒期間不建議飲用。 熱飲排行｜第5名：綠茶 綠茶中含有咖啡因，而咖啡因卻擁有降低體溫的效果，因此即使飲用溫熱的綠茶後身體反而會變涼，約14分鐘後體溫便回落至原本的溫度，基本上沒有任何保暖的作用。

熱飲排行｜第4名：甘酒 日本人喜歡飲用溫熱的甘酒暖身，相較於其他測評的熱飲，甘酒的糖分屬於所有飲品中最高，而身體在吸收糖分的時候有效發熱，因而令身體變暖。但由於甘酒中所含的血液循環成份較少，所以無法達致長期保暖的作用，其暖身效果維持了約27分鐘，相較第三名的薑茶少近半小時。

熱飲排行｜第3名：薑茶 生薑屬於溫熱食品，因此飲用以生薑炮製的薑茶亦有效保暖，但其暖身效果的持續性不算太高，只維持了約47分鐘。雖然薑茶有效令體溫急升，其暖身溫度比起其他飲品出眾，但由於容易令人出汗，所以亦增加了散熱的效果，令暖身的持續時間縮短，建議在外出受寒後回家時飲用。

熱飲排行｜第2名：紅茶 如果不喜歡過甜的飲品，可以選擇暖身效果維持了 52分鐘的紅茶，紅茶中含有茶黃素，不但可以促進血液循環，還能讓身體的血氣運行延伸到末端，因此有提高體溫的效果。不過注意在晚上不宜飲用紅茶，以防因紅茶而引起失眠問題。