保暖方法｜氣溫急降手腳冰冷點算好？ 5個改善手腳冰冷小貼士 調理體質最重要！

體質寒涼的人士特別容易在秋冬季手腳冰冷，除了使用暖包、暖爐等治標不治本的方法，其實調理身體的體質最為重要。以下就整理了5個改善手腳冰冷的小貼士，讓大家在秋冬季變得不再寒冷！
改善手腳冰冷｜做好保暖
如果容易手腳冰冷的話，首先一定要做好身體的保暖，特別在天氣寒冷的時候需要穿着較厚的襪子及使用手襪，不但可以為手腳帶來保暖作用，還可以將手腳上的汗吸掉，從而減輕變涼的問題。
改善手腳冰冷｜搓手腳心
有些人即使在室內會手腳冰冷，這時候可以多搓手心和腳心的穴位，除了有助讓手腳的血管擴張外，還可以舒筋活血，緩解手腳冰冷的情況。同時可以在日常進行一些簡單的運動，例如慢跑、耍太極、瑜伽等，避免久坐或久站，通過活動身體來促進全身的血液循環。
改善手腳冰冷｜飲食調理
手腳容易冰冷的人士通常都與體質寒涼有關，因此可以多食用具有溫熱性質的食物來改善體質，例如牛肉、羊肉、生薑、大蒜、辣椒等。同時可以進食山楂、玫瑰、紅棗等具有行氣活血功效的食物，不但可以提高人體的耐寒能力，還可以促進血氣運行，從而改善手腳冰冷的情況。
改善手腳冰冷｜浸腳／足浴
由於腳板底有多個穴位，通過刺激穴位可以有助調理體質，改善身體血氣運行及血液循環的情況，而最簡單的方法便是利用浸腳或足浴的方式，通過熱水來刺激穴位，令氣血和經脈變得暢通，從而舒緩手腳冰冷的情況。
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改善手腳冰冷｜按摩調理
除了浸腳和足浴外，患有嚴重手腳冰冷問題的人士還可以通過推拿、按摩、熱石等方式來疏通經絡，緩解手腳冰冷的問題。例如可以通過熱石刺激關元、氣海等穴位，或是通過推拿、按摩等手法刺激足三裏、涌泉等穴位，讓身體的氣血運行，是手腳不再僵硬寒冷。
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