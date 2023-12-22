保暖方法｜秋冬體寒宜補血！5個冬日懶人養氣活血小貼士 揉耳朵/手心

秋冬天氣特別寒冷，如果屬於體寒人士更會有手腳冰冷、全身發冷的問題，需要多補血氣才有效緩解。以下就為大家整理了5個冬日懶人養氣活血的小貼士，只需要每日抽些許時間便能讓身體回復最佳狀態。

養氣活血｜搓揉耳朵 耳朵中含有許多穴位，早上起床後養成搓揉耳朵的習慣，對於血氣運行有很大的幫助，不但可以促進全身的血液循環，還可以幫助養生保健，堅持每日起床後輕輕搓揉耳朵已有很大的幫助。

養氣活血｜搓手心 手掌中同樣含有許多穴位，不過比起盲目按壓穴位，多搓手心同樣有按摩穴位的作用，每日趁着空閒時間按摩5分鐘，除了有助讓手掌的血管擴張外，還可以舒筋活血，對血氣運行有很大的幫助，更有效緩解秋冬手腳冰冷的情況。

養氣活血｜浸腳/足浴 秋冬季天氣特別寒冷，對於體虛或寒性體質人士近視容易感到不適，而養成浸腳的習慣不但可以讓血液在全身運行得更為暢順，還有效舒緩寒冷感，建議每日在洗澡後浸腳20分鐘，有需要更可加入艾草、玉桂、生薑等溫熱材料，讓身體可以長期處於溫暖狀態。

養氣活血｜多吃紅色食品 大部份紅色食品都屬於具有行氣活血作用的溫熱食品，例如紅棗、枸杞、玫瑰、牛肉、羊肉等，在天氣寒冷的時候，多吃紅色食品有效補血養血，既可將它們煮成養生茶，亦可以把它們入膳，特別適合在冬季進補時食用。