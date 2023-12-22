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生活
2023-12-22 16:00:00

保暖方法｜秋冬體寒宜補血！5個冬日懶人養氣活血小貼士 揉耳朵/手心

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保暖方法｜秋冬體寒宜補血！5個冬日懶人養氣活血小貼士 揉耳朵/手心

保暖方法｜秋冬體寒宜補血！5個冬日懶人養氣活血小貼士 揉耳朵/手心

秋冬天氣特別寒冷，如果屬於體寒人士更會有手腳冰冷、全身發冷的問題，需要多補血氣才有效緩解。以下就為大家整理了5個冬日懶人養氣活血的小貼士，只需要每日抽些許時間便能讓身體回復最佳狀態。

養氣活血｜搓揉耳朵 

耳朵中含有許多穴位，早上起床後養成搓揉耳朵的習慣，對於血氣運行有很大的幫助，不但可以促進全身的血液循環，還可以幫助養生保健，堅持每日起床後輕輕搓揉耳朵已有很大的幫助。

耳朵中含有特別多穴位。 搓揉耳朵有效幫助行氣活血。 早上起床後花5分鐘已對改善體寒有很大幫助。

養氣活血｜搓手心

手掌中同樣含有許多穴位，不過比起盲目按壓穴位，多搓手心同樣有按摩穴位的作用，每日趁着空閒時間按摩5分鐘，除了有助讓手掌的血管擴張外，還可以舒筋活血，對血氣運行有很大的幫助，更有效緩解秋冬手腳冰冷的情況。

手掌中同樣含有許多穴位。 搓手心有效促進血液循環。 對於緩解手腳冰冷特別有幫助。

養氣活血｜浸腳/足浴

秋冬季天氣特別寒冷，對於體虛或寒性體質人士近視容易感到不適，而養成浸腳的習慣不但可以讓血液在全身運行得更為暢順，還有效舒緩寒冷感，建議每日在洗澡後浸腳20分鐘，有需要更可加入艾草、玉桂、生薑等溫熱材料，讓身體可以長期處於溫暖狀態。

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浸腳可以促進全身的血氣運行。 家中有浴缸的話可以直接在浴缸進行。 浸腳後亦需要做好保暖，以防因溫差而引起感冒。

養氣活血｜多吃紅色食品

大部份紅色食品都屬於具有行氣活血作用的溫熱食品，例如紅棗、枸杞、玫瑰、牛肉、羊肉等，在天氣寒冷的時候，多吃紅色食品有效補血養血，既可將它們煮成養生茶，亦可以把它們入膳，特別適合在冬季進補時食用。

紅色食品對補血特別有幫助。 藥材類可以選擇沖泡成養生茶飲用。 多食用牛肉、羊肉等亦有補血的作用。

養氣活血｜堅持早睡 

睡眠對於調理身體特別有用，建立規律的睡眠時間不但可以調理血氣不足的問題，還可以養心安神，讓身體回復血氣充足的狀態，以助對抗秋冬寒冷及乾燥的天氣，因此建議在秋冬季堅持早睡，而且需要比春夏季多睡1小時來讓身體恢復消耗的體力。

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充足的睡眠對健康特別重要。 秋冬季一般需要比春夏季多睡1小時才可有效補充消耗的體力。 睡覺前盡量避免使用電子儀器更有效入睡。
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