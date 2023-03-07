保溫壺推薦｜6個帶飯必備保溫壺品牌 最平低至6折！

保溫壺推薦1.VAYA：Vaya Tyffyn 3層保溫飯盒組合7折 VAYA可以說是大熱保溫壺品牌，保溫效果十分理想，入盒4至6小時後仍然保持熱辣辣。飯壺顏色選擇都多，而且組合又多變，單是分隔盒就有3種尺寸及3種材質，容量分別有300ml、400ml及600ml，可以揀兩層或3層組合，放飯放肉又得，放入水果都得。 而材質方面，分為最保溫的銅質不鏽鋼、拋光不鏽鋼及較經濟的塑膠。不少人更會額外配上可變成身餐墊的單肩餐袋BagMat，不單只外觀夠靚，而且使用上亦十分方便。Vaya保溫壺唯一缺點是較重，單是Vaya Tyffyn 600ml就重約800克，如果1300ml更重約1.5公斤，如果小朋友大細的話要留意！Vaya官網周不時都會推出優惠，最近部分產品更低至7折，當中Vaya Tyffyn 1000ml就由$748減至$523，十分抵買！

保溫壺推薦2.象印：燜燒杯、保溫壺低至6折 象印保溫力強而且持久，保溫可長達6小時，喜歡食熱飯的朋友多數會選這個牌子！而靚靚款的各種燜燒杯亦都十分實用，放湯放麵或有汁飯菜都十分方便！另外，更有含分隔盒的鏽鋼保溫壺組合選擇，其內碗可放入微波爐加熱，返工帶飯嫌唔夠熱都可以叮一叮！而家網購優惠更低至6折，當中原價$440經典不鏽鋼保溫壺就有1,470ml容量，分成3個小盒，折後只需$265就買到，超級划算！

保溫壺推薦3.Thermos：冷熱保溫壺組合89折 Thermos也是以真空保溫技術聞名，食物保溫長達5小時，熱飯打開蓋時仍然是熱騰騰狀態。除了保溫外，其保冷效果亦非常好，可以保冷7小時，讓水果時刻冰爽Juicy，功能超卓，是不少帶飯之友心目中的首選！Thermos保溫飯壺除了基本淨色款外，亦有女生們最愛獨角獸圖案，俾小朋友拎返學實開心！另外亦有車王、公主、star war等圖案，不過由於熱賣款經常斷貨，想買就要不時留意住了！

保溫壺推薦4.Skater：熱賣碗式隔熱飯盒 Skater也是熱選保溫飯壺品牌，雖然保溫性能未及另外幾個牌子，大概只維持3至4小時，比較適合喜歡暖口食物的朋友，不過因為Skater的保溫飯壺是碗型設計，有種日式大碗飯的可愛感，加上不時推出卡通聯乘系列，如大熱的角落生物或龍貓等，所以極受大人小朋友歡迎！

保溫壺推薦5.Hot Bento：無線加熱飯盒！ 加熱飯盒最近也成了熱話，原來美國的Hot Bento早就推出了無線充電版本，只需按兩下電源按鈕，即可在10至15分鐘把食物翻熱完成，十分快捷。而且便當盒可以直接放入雪櫃，準備食物時就更方便！不過提提你，Hot Bento是為了於美國使用所設計，因為不同國家或地區插頭與電壓各異，記得需要時使用變壓器或轉接頭！

保溫壺推薦6.充電餐袋加熱！ 想隨時隨地為食物盒加熱，又不受儲存量限制，就可以試試充電餐袋加熱這個方法，只需用上平日的外置充電，插上餐袋，就可以把飯盒加熱至40至50度，想加熱多少盒也可以，只要夠電就無問題！不過提提大家，充電餐袋並不包飯盒，各位入手前要留意。

HYKITDAY USB 便攜式食物加熱器和加熱午餐袋，價錢$144