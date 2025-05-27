保良局陸慶濤小學 以豐富課外活動培養學生正面積極思維

不少學校近年致力發掘學生潛能興趣，助他們多方面發展。創校37年的保良局陸慶濤小學特設管樂團、弦樂團、田徑隊及冰球隊等近25種課外活動，提供各種機會讓學生盡顯所長。校長黃志揚表示，學校幾乎所有學生參加課外活動，校方期望搭建不同舞台讓學生盡情發揮，培養學生積極正面的學習態度，秉持「讀書時認真讀書，遊戲時盡情遊戲」原則。

比賽中學正面思維 保良局陸慶濤小學致力提供各種機會，當中包括冰球隊、管弦樂團及欖球隊等，啟發學生潛能。黃校長表示，相比起比賽勝負，他更加重視學生的進步成長，「打趣地說，坊間有很多豬肉獎派給學生，學校其實可以隨便拿，加上我明白比賽一定有輸有贏，即使去年冰球校隊取得冠軍，可能下年也會包尾。所以我更加期望學生比賽訓練時盡力發揮，展現陸慶濤永不放棄的精神。無論他們最後勝出或落敗，我亦寄望學生學習對手的強項，增強自己的實力，這些成長經歷是書本內學不到的知識。」 他續指，當學生踏入反叛期時，家長及老師便難以接近他們，所以小學階段是品格培養的關鍵時期，這階段的小朋友可塑性高，是培育正面積極思維的核心時期。校長坦言，沙紙只是求職的入場券，真正入職工作時就見真章，性格、態度及經歷才是致勝關鍵，這些往往取決學校及家長在學生時期的栽培，因此學校竭力培養學生正面思維。

少見冰球校隊 冰球向來被視為貴族運動，而香港只有少量學校有能力成立冰球隊，保良局陸慶濤小學則是其中之一。冰球隊早年獲香港冰球學校創辦人胡文新支持成立，特意聘請港隊成員執教，並與結龍中學保良局羅氏基金中學合資租場，方便學生練習。 主任馮山明介紹，學校會檢視有興趣加入冰球隊學生的溜冰影片，特別挑選溜冰技巧純熟及本身正在學習冰球的學生。二年級的鄭日淳、李泓禳及四年級的林駿逸是冰球隊一員。馮主任讚揚只有10歲林駿逸自制力高，為保持身形兩年內1粒糖都未曾吃過，以最佳狀態打冰球，堅強意志力絕對讓人佩服。小學曾經有2位女校友獲選入冰球港隊，主任期望未來能有男校友能加入港隊，為港爭光。

一人一樂器培養音樂細胞 管弦樂團同樣是學校的拿手好戲，任教音樂的譚儀傑老師表示，學校實行「一人一樂器」政策，每個學生須選擇1種樂器學習，如果有同學希望加入校內的管弦樂團，須獲樂團指揮及本身自己的音樂老師推薦。司徒梓灝、黃睿智、馮心玥及陳舜寧是校內管弦樂團成員，譚老師讚揚他們排練期間積極投入，勤於練習。 人無完人，她指通常學生較難掌握數拍子，不過學生會主動請教老師，又會願意犧牲午息加操。勤奮的練習令到樂團於聯校音樂大賽榮獲金獎成績，更可在伊利沙伯體育館表演，增強學生的自信及勇氣。她期望學生能感受音樂中的樂趣，享受與朋友合奏的趣味。