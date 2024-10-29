保誠網球公開賽2024網球同樂區免費開放 聯乘經典角色史努比 李娜29號現身會場簽名會

「保誠香港網球公開賽2024」於10月26日至11月3日維園舉行，比賽場地旁的網球同樂區由即日起免費開放，同樂區特別聯乘家傳戶曉的《花生漫畫》，將史努比與其他漫畫角色帶到同樂區之中。活動包括首度推出的「香港Chill好玩」迷你市集、匹克球體驗及球星簽名會等。家長不妨與小朋友一起到場感受網球賽同樂區的歡樂。

同樂區聯乘經典角色史努比 今屆賽事聯乘經典漫畫角色史努比，史努比更加換上網球服裝出現在同樂區不同地方，與大家一起拍照玩遊戲，為賽事添加活力。家長或先與小朋友一起在「香港冰室」與網球手史努比合照3D相片，其後試玩「網球飛行棋」遊戲。一系列以史努比和他的朋友為主題的期間限定商品如T恤、帆布袋和襪子等熱門商品，將於網球同樂區獨家發售，限定商品滿載香港特色及賽事的歡樂氣氛。

「香港 Chill 好玩」迷你市集 保誠香港網球公開賽首次推出迷你市集，由不同本地品牌CMCase、FIFIFAFA&FIFICLAY等售賣各種手工藝品及傳統食品。有品牌將網球運動融入自家產品概念，讓到訪者感受熾熱的網球賽氣氛。

匹克球體驗 匹克球(Pickleball)源自美國，是融合了網球、羽毛球及乒乓球的新興運動。同樂區特設匹克球體驗，到訪者可以在迷你匹克球球場中感受匹克球的魅力。職業匹克球手陳詠悠小姐認為，匹克球可作為小朋友打網球的入門選擇，因為匹克球球拍及匹克球較普通網球及網球拍輕和細，小朋友較易掌握。今年網球同樂區同時設有各種AR遊戲，讓大小球迷一同盡顯潛能，挑戰成為維園網球王。入場人士更可一邊透過巨型LED屏幕觀賞精彩絕倫的網球大賽，一邊放鬆吃喝玩樂。

「保誠專區」球星簽名會李娜 29 號現身 賽事期間在同樂區「保誠專區」內更會舉行球星簽名會，讓球迷有機會與心儀球手見面及拍照留念。兩座網球大滿貫單打得主李娜將會在10月29日下午3點半「保誠專區」內與到訪者見面及有機會得到李娜的親筆簽名。詳情可瀏覽保誠香港網球公開賽社交平台。 挑戰 Tap Challenge 贈門票 於10月29日至31日在網球同樂區挑戰「Tap Challenge」，可獲取免費門票即場觀賽（數量有限，先到先得）。

保誠香港網球公開賽2024 日期：即日起至11月3日 地點：維園網球場 可瀏覽官網及社交網站了解更多賽程及見面會資訊。