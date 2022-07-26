假日特訓！香港樂高探索中心 限時旋風忍者訓練營

家長是不是正在煩惱在小朋友放假時，帶他們到哪裡遊玩呢？由即日起至9月30日止，香港樂高探索中心會推出旋風忍者訓練營，讓每位賓客擁有一個既充實又繽紛的夏日。此外，為慶祝樂高90周年，香港樂高探索中心投入別具標誌性的樂高展品，與客人一同慶典。圖：林俊源 加入忍者團隊 成為旋風忍者新星 樂高旋風忍者為樂高的首個自家系列，自2011年至今一直人氣高企，已經推出13季動畫，而香港亦會於今個夏天於無綫翡翠台、YouTube及Netflix播映第14季動畫──《樂高旋風忍者：水晶王宮之旅》，讓一眾粉絲熱切期待。而今個夏天，香港樂高探索中心旋風忍者的領導者——胡大師現正公開招募諸位忍者參與訓練營，加入胡大師的忍者團隊並成為出色的旋風忍者新星，向六位旋風忍者習得其中五個關鍵美德——勇氣、平衡、誠實、慷慨以及好奇心，發揮潛力並一起出發救援樂高旋風忍者世界。 旋風忍者訓練營 各位準旋風忍者可以透過一連串互動體驗掌握五大關鍵美德，戴上忍者頭帶完成各項訓練，並得到認可，便能加入胡大師的精英團隊，即可獲得精美證書。

勇氣 —— 拼砌無敵樂高圍牆 於地震模擬測試區，以樂高積木拼砌一座不少於十層高的城牆，若它能抵禦強烈地震超過15秒，便能通過旋風忍者戰鬥團隊領袖之一——赤地的試煉。

平衡 —— 平衡天秤的秘訣 於召集處，小朋友需要擺放適當的樂高積木令天秤平衡，以完成土元素大師——阿剛的挑戰。

誠實 —— 承諾成為誠懇的忍者 擁有真誠之心為誠實最重要一環，到召集處簽訂承諾書，向閃電忍者阿光立志成為一名懇切真誠的勇者，他會是個為信守承諾的忍者為驕傲。

慷慨 —— 給胡大師一份獨一無二的樂高禮物 要成為旋風忍者，必須得像首位機械忍者——冰忍一樣慷慨好施。來到鐘樓前，拼砌一個獨一無二的樂高模型，報答胡大師的訓練之恩，再交到召集處，獲得考驗認可，孩子更必須謹記施比受更有福。

好奇心 —— 召集六位旋風忍者 六位旋風忍者——阿剛、赤地、赤蘭、勞埃德、冰忍與阿光正匿身於迷你天地的角落，兒童只要把他們的匿藏之處全都找出來，便能通過赤蘭的好奇心考驗。

慶祝樂高成立 90 周年 今年樂高以「讓世界成為遊樂場」為主題慶祝其成立90周年，由即日起至8月31日止，香港樂高探索中心為投入慶典，樂高拼砌達人特地搜羅別具標誌性的樂高展品，展示樂高多年來的演變歷史，當中包括50年代初代樂高積木、60年代樂高初代火車軌道以及70年代熱門暢銷的樂高家族等極具收藏價值的珍藏品。另外，更會展出樂高專業認證大師洪子健富有香港特色的巨型樂高作品——運用超過70萬塊樂高積木拼砌而成的旺角彌敦道街景。洪子健先生由策劃到完成品一共花費8個月時間，將旺角熱鬧的氣氛帶到香港樂高探索中心。歡迎賓客細看展品的每一個細節，並一邊打卡，一邊欣賞樂高各個年代的收藏品。

砌樂高可訓練空間感、創作靈感及數學知識 香港樂高探索中心模型拼砌達人梁進業認為，樂高最特別的地方可以用實體方式，幫助孩子及發揮出無限創意，將他們想像的東西呈現出來，而且砌錯也不用怕，它最完美的地方是可以隨心所欲地不斷重組，這是它的好處之一。此外，因為樂高有無限的可能性，能夠令兒童的想像力及創意力有很大的發展空間。他更感謝樂高會隨著不同年代的發展，例如進化出電動樂高等，讓他能夠拼砌出較為電子的程式。同時，梁進業因為經常利用樂高拼砌實體出來，所以使得他對空間的建構及思維，比其他人更得心應手，而這些都未必能夠在上課的時候學習到。 他懂得怎麼利用不同的配件，將一些形狀拆解成柱體及球體，這就是我所說的空間思維，是砌樂高才會訓練到的技巧。還有，空間感、創作靈感還有數學知識，年紀漸大，便會發現砌樂高當中是很需要數學知識，因為很多時候需要砌多少個，都是利用數學原理計算出來。而在空間發展方面，他更舉例指，於兒童仍在發展的階段，譬如3至6歲的小朋友，砌樂高的方法及維度都是由下至上地砌起來，但慢慢因為樂高的配件增加了側轉，使得他們的拼砌方向可以有不同維度的發展，其好處便是能夠將樂高打側砌，解鎖這技能後，小朋友便能發現更多創作樂高作品的可能。