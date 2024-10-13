做定期存款？買儲蓄保險？　詳解5大因素幫你下決定

究竟在定期存款與儲蓄保險之間點揀好？Bowtie 為你深入比較這兩類理財產品，並讓你了解5個重要的考慮因素。 定期存款是甚麼？ 定期存款為銀行常見的儲蓄計劃之一，銀行客戶須開立定存戶口並存入資金，期滿之前不能隨意提款，在期滿後則可連本帶利取回。由於定存資金有存放時間限制，因此其利率會較活期存款的利率為高。 各大銀行會按存款水平及同業拆息水平等因素，不時調整定存利率。由於本港利率大致跟隨美國利率走向，在減息預期升溫下，本地大型銀行的港元定存利率已由2023年平均4.14%回落至2024年上半年平均約3.4%的水平。須留意的是，有時銀行會以較吸引的定存利率吸引客戶，但很多時也訂明僅限於新資金存款。 儲蓄保險是甚麼？ 儲蓄保險在功能上結合了儲蓄及其他保障（一般為人壽保障，也有保單包含危疾及醫療保障），一般以儲蓄為主要目標，保障成份較低。儲蓄保單在固定年期內或終身提供保障，投保人可選擇一次過繳付或分期繳付保費（分期繳付期間保費固定不變）。儲蓄保單一般提供保證現金價值，分紅型保單更會提供非保證紅利。目前市場上的5年期短期儲蓄保險（美元）提供的期滿保證內部回報率(IRR)可達4%以上（2024年9月）。

定期存款及儲蓄保險詳細比較

揀定期定儲蓄保好？5個必讀考慮因素 存款保障 不同幣種的銀行存款均受到「存款保障計劃」保障，每位存款人的最高保障額為$50萬港元（2024年10月1日起保障額更會提升至$80萬港元）。 反觀儲蓄保險的供款就不受有關計劃的保障，投保人須自行評估承保保險公司的財政狀況及信貸評級等背景。不過，各保險公司的償付能力及營運情況亦受到保險業監管局的密切監察，而本港開埠至今亦未曾出現人壽保險公司倒閉或破產的情況，有意投購儲蓄保險的朋友也毋須過於擔心。 供款額度及形式 目前定期存款的入場門檻很底，個別虛擬銀行不設最低存款額，換句話說$1也可以定存；但傳統銀行一般只接受$1萬或以上的定期存款，而且存款人須作一筆過存款。 至於儲蓄保險，一般「入場費」由數千港元「起錶」，保費除了可一筆過繳付，亦可選擇不同年期的供款期。如選擇分期繳費，則供款期內的保費不變，投保人能更容易預算。 儲蓄年期 銀行定存的儲蓄期較短，存款期可短至7日，亦可長達12個月，存款人可視乎不同長度存款期提供的定存利率，作出個人化的儲蓄部署；而儲蓄保險的供款期可以由1年至25年不等，儲蓄金額更可長期滾存，屬於較長線的儲蓄部署。

實際回報水平 定期存款合約提供保證回報，目前本港的港元定期存款（3個月）利率約為3厘多（2024年9月），個別提供迎新或新資金優惠的銀行，其利率可能更高。須留意，定存利率會因應美國利率走勢及本地銀行體系資金情況而不時變化。 短期儲蓄保險多數提供保證回報，投保人可直接比較期滿保證回報率及期滿保證IRR；長期儲蓄保險多數結合保證回報及非保證回報，實際回報有機會比保險公司公布的預期回報為低，非保證回報部份更有機會出現負回報。投保人除了比較此類保單的保證回報率外，亦可留意保單的預期回報率及保險公司同類產品的紅利實現率往績。 靈活性 定期存款合約一經落實，存款人就不能隨意提早提款，若決定提早解約，則須向銀行支付手續費，即俗稱的定存「罰息」，費用與定存利率及剩餘的合約存款期掛鈎，一般最低消費為$200。 除了極少數短期儲蓄保單保證即時回報，投保大部分儲蓄保單而提早退保（特別是投保後的首數年），可取回的保單現金價值很大機會低於已供款總額，即投保人將招致實際金錢損失。因此，投保儲蓄保單此必須評估自身的長期保費承受能力，盡量按原定計劃保留保單，不宜提早退保。 「保還保，儲還儲」點解比投資儲蓄型終身人壽保險更有保障？ 除了選擇保證回報率偏低的終身人壽保險外（大家可以利用Bowtie獨家的 BTIR 試算表，了解這類保單的實際回報水平），大家可以考慮採用「Buy Term, Invest the Rest」策略，即購買純保障的定期人壽，再配搭保證回本較高的短期儲蓄保險或其他投資產品，這樣便可以較低的保費開支，同時獲得人壽保障與可觀的儲蓄回報。 Bowtie 保泰人壽授權轉載 原文標題為【儲蓄保險vs定期存款】點揀好？必讀5大考慮因素