健康小酌｜Eve Bliss新出健康氣泡調酒 與Supergoop合作送夏日狂歡限量套裝

飲酒一般被認為是不健康，健康品牌Eve Bliss新出Eve Spritz氣泡調酒，加入具抗氧化功效的優質薑黃、豐富維他命 B6、B12、C、礦物質和電解質等，打破健康等於沉悶的刻板印象，希望大眾可跟隨自己的生活方式，追尋健康。

Eve Bliss去年推出Eve元氣補給梳打，反應比預期好。Eve Bliss在今季新出Eve Spritz氣泡調酒，富含無酒精Eve元氣補給梳打中所有的純天然健康的元素和材料，包括具抗氧化功效的優質薑黃、豐富維他命 B6、B12、C、礦物質和電解質，更加入橙皮、肉桂和新鮮濃縮生果等調製而成，味道清爽，散發出淡淡果香肉桂香，入口夾雜清爽的碳酸氣泡，無論是三五知己小酌或下班後、運動後的歡樂時光都十分適合。Eve Spritz氣泡調酒採用100%純素配方，適合素食人士飲用，並不含任何人工添加劑、無麩質及咖啡因、低卡路里，酒精含量只有5.9%，是健康輕盈的酒精飲品。Eve Spritz氣泡調酒現提供4罐裝($150)和12罐裝($420)選擇，凡訂購3或12個月，更可享高達20%優惠。