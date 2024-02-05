健康空氣行動舉辦「室內空氣質素論壇」 倡議改善室內環境促進港人身心健康

健康空氣行動（CAN）於今天舉辦「室內空氣質素論壇」，吸引近100名來自政府、社會福利、教育、醫療保健和建築領域的代表和領袖，匯聚12位業界和學術界的演講嘉賓，探討香港室內環境的前景和面臨的挑戰。新冠疫情後室內空氣質素日漸受到關注，為教育和推動相關研究帶來契機。有見及此，CAN與香港科技大學環境研究所於2022年1月至2024年3月期間合作開展「校園新氣象」計劃，旨在建立首個校園空氣監測網絡，並為位於人口稠密的深水埗區和屯門區的八間參與小學提供度身訂造的行動計劃。

為了促進討論，CAN舉辦了「室內空氣質素論壇」作為展示「校園新氣象」計劃成果的平台；CAN旨在將室內空氣和綠色建築的意識，擴展至學校以外的更多受眾；透過分享從該計劃所獲得的知識和經驗，CAN希望激勵個人、組織和政策制定者採取行動，為本港創造綠化和健康的室內環境。 室內空氣質素影響學童的健康狀況和認知發展 「校園新氣象」計劃於2022年8月至2023年7月收集的數據顯示，部份參與學校的空氣質素健康指數達高風險（7級或以上）的時間高達26.9%，與政府空氣質素監測站顯示的中等程度（6級或以下）相比，反映出學校空氣污染帶來更大健康風險。該計劃亦發現大多數課室的二氧化碳濃度甚高（每季度二氧化碳濃度平均約為 1,100 ppm）；部分課室有一半時間達到不健康水平（二氧化碳濃度高達 3000 ppm）。如此高濃度的二氧化碳會使空氣中的細菌和病毒滯留，增加感染傳染病的風險，學生的認知功能亦可能會下降80%。

香港科技大學環境環境研究所教授寧治博士指：「實時數據提供了更順暢、更具效率的分析以支持室內環境研究，為往後的教育和宣傳扎穩根基，擴展空氣監測網絡，並鼓勵學校採取行動和作出改變。」 健康空氣行動行政總裁馮建瑋先生表示：「過去兩年對我們來說是寶貴的旅程和成功的經驗，讓我們能夠在香港倡議和推動有關室內環境的討論；能夠逐漸朝著對學校和社區進行空氣污染教育的方向邁進，我們對此感到十分鼓舞，並希望這些可靠的數據能對政府政策帶來影響，從而長遠改善空氣質素，降低傳染病和非傳染病的風險。」

本港 欠缺 室內空氣質素監管法例 歐華律師事務所阮令兒律師亦認同本港須立例加強室內空氣質素的監管。室內外的空氣只為一牆之隔，但本港卻欠缺相關方面的監管法例。她指出現時本港只借《建築物業條例》、《吸煙(公眾衛生)條例》及《職業安全及健康條例》間接監管室內空氣質素，相關計劃如2023年推行的「辦公室及公眾場所室內空氣質素檢定計劃」亦只為自願性質，其檢測的標準、實時性和範圍亦有待改進。與此同時，在改善室內空氣質素的實際運作和執行上亦鮮有指引或條例支持。就此，她建議香港可參考鄰近亞洲地區的做法，如韓國的監管標準相對完備，其《室內空氣品質管理法》規定了一些室內公共設施如地鐵站、博物管及新建多戶住宅的標準、對不符合標準的設施處以罰款、又強制要求安裝通風設備和空氣淨化裝置、要求公共設施管理者每年進行監測和報告等。