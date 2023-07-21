健康養生｜三伏天養生靠浸腳！盤點5個浸腳／足浴好處 去濕減肥都有用！

三伏天屬於每年最熱的日子，不少人都會備受炎熱困擾，而飲用凍飲或開冷氣亦只是治標不治本，建議可以通過浸腳來改善夏日獨有的食慾不振或失眠等問題。以下就盤點5個浸腳／足浴的好處，全年最熱天需要有效袪除濕氣才可緩解疲倦。

浸腳好處｜袪除濕氣 三伏天即是每年最炎熱的時候，通常天氣都屬高溫多雨，當長期處於悶熱潮濕的環境變特別容易令脾胃積聚濕氣，變得疲倦不適。而腳上有不同的穴道和經絡，可以通過浸腳來疏通經絡，不但有袪濕氣的作用，還可以幫助袪除水腫，健脾祛濕，使疲倦感離身體而去。

浸腳好處｜驅寒益腑臟 不少人在夏天經常飲用凍飲或長時間吹冷氣，不但使脾胃特別容易受寒，甚至還會因炎熱感到食欲不振或睡眠不佳，整個人只有渾渾噩噩的感覺。而腳上有脾經、胃經、膽經、肝經、腎經及膀胱經共6條主要的經絡，通過浸腳就有行氣活血的作用，促進血液循環，不但有助排走身體的寒氣，還可以疏通經絡，令身體的五臟六腑得以調節。

浸腳好處｜放鬆腿部肌肉 如果工作性質需要經常坐着、走動或站立，腿部便會長期處於緊張的狀態，容易令腿部腫脹或變得粗壯，而透過浸腳便可以幫助放鬆腿部肌肉，除了舒緩腿部不適之外，還有減肥瘦腳的作用。

浸腳好處｜排毒美顏 浸腳有助促進身體的血液循環，因而加快身體排汗，而從毛孔中排出汗水有助皮膚內的油脂及雜質都一同排出，因此特別推薦暗瘡肌人士可以通過浸腳來幫助調節皮膚狀態。同時，經常浸腳可以令氣息變得紅潤，達到排毒美顏的效果。