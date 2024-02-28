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生活
2024-02-28 14:00:00

健康養生｜久咳不停！ 盤點5款隱藏惹咳食物 橙/雪梨都要戒？

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健康養生｜久咳不停！ 盤點5款隱藏惹咳食物 橙/雪梨都要戒？

健康養生｜久咳不停！ 盤點5款隱藏惹咳食物 橙/雪梨都要戒？

每逢轉季都有不少人有久咳不停的問題，除了天氣及生活習慣有關外，其實與飲食習慣亦息息相關，有機會謂吃一些惹咳食品導致越食越咳。以下就盤點5款日常生活中隱藏的惹咳食物，若想咳嗽問題順利斷尾便需戒口！

惹咳食品｜寒涼食物 

有些人會選擇在咳嗽喉痛時飲用凍飲來舒緩不適，或是進食寒涼食品來改善熱咳問題，但寒涼食品卻容易生痰惹咳，而身體一旦受寒，咳嗽問更是題難以杜絕。因此在咳嗽期間不但需要盡量選擇溫熱食品，還要留意食品的性質，例如雪梨、薏米等寒涼食品雖具有降火作用，卻容易引發咳嗽，建議咳嗽期間應避免進食。

飲用寒冷飲品只有極短暫的舒緩效果，而且還會引起後續咳嗽的反效果。 雪梨雖然有降火的作用，但屬於寒涼食品，反而會引起咳嗽問題。 進食各種食品前應了解其屬性，例如士多啤梨、薏米等都屬寒涼食品，應該盡量避免。

惹咳食品｜橙

除了性質寒涼的水果外，其實橙亦是隱藏的惹咳食品，雖然橙皮具有止咳化痰的功效，但橙的果肉卻容易生熱惹痰，帶來痰多咳嗽的問題，因此如果想在咳嗽期間補充維他命C的話，建議不要選擇吃橙，以防得不償失，加重病情。

橙屬於隱藏的致咳食品之一。 雖然橙皮沒有影響，但果肉卻是會令人越吃越咳。 橙汁同樣是咳嗽期間的違禁品。

惹咳食品｜補品

長輩們都喜歡在生病時熬煮補品，但其實在中醫學上有「虛不受補」的說法，在咳嗽痊愈前進食人蔘、燕窩等進補食材只會容易增加內熱，加重咳嗽、痰多等問題，減慢恢復的效果，因此建議在完全痊愈後才進食補品，以防越食越咳。

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不少人都誤以為補品可以幫助改善咳嗽問題。 但其實以補品入膳卻有機會導致虛不受補。 建議最好在完全痊愈後才進食。

惹咳食品｜肉類

咳嗽期間飲食要特別小心，而看起來與咳嗽無關的肉類其實亦有機會導致越食越咳，由於肉類較為肥甘厚膩，多吃容易引起消化不良，形成痰多的問題，而魚肉則容易引致熱氣，加重咳嗽狀況，因此建議在咳嗽期間應該慎選肉類，盡量選擇較為少油脂的部份，而整體亦應少吃為妙。

肉類容易因消化不良而惹痰。 魚肉則容易引起咳嗽。 最好選擇脂肪較少的瘦肉部位食用。

惹咳食品｜甜食

不少人都喜歡吃糖果、朱古力、雪糕、蛋糕等甜食，但吃甜品不但容易引起消化不暢、腹脹食滯等問題，還會引起痰多咳嗽，如果在咳嗽期間進食的話，只會火上加油，讓咳嗽問題發展成久咳不停的煩惱。

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不少人都特別喜歡吃甜品。 甜品卻容易引起痰多咳嗽的問題。 甜的飲品亦應該在咳嗽期間盡量避免。
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