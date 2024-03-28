健康養生｜久坐少動易腰酸背痛 5個舒緩久坐勞損動作 辦公室上班族必學！

不少上班族長時間都要以久坐少動的姿勢工作，不但容易造成腰酸背痛，大小腿肌肉亦難以放鬆，因而對全身都造成不少的勞損。以下就教大家5個舒緩久坐勞損的簡單動作，辦公室上班族不妨趁着閒餘時進行，改善久坐對身體造成的勞損。

舒緩久坐勞損｜貼牆站 如果每日長時間都以坐着的姿勢工作，不但容易令大腿肌肉變得僵硬，肩頸亦會變得緊繃，建議可以以貼牆站的姿勢伸展前胸及放鬆肩頸。有需要還可以增加難度，保持腰挺直的狀態，將大腿往下坐，緩慢地上下磨擦重複動作，從而鍛鍊大腿及臀部，幫助放鬆變得僵硬的肌肉。注意貼牆站時最好將後腳踭與牆壁距離一個拳頭位的姿勢站立，再將肩胛骨往後夾，配合收下巴的動作，用力向牆縮，盡量讓腰部與牆保持沒有空隙的狀態，這樣才可以更有效地達到放鬆的效果。

舒緩久坐勞損｜踮腳 除了大腿肌肉僵硬外，小腿肌肉亦會因為久坐而出現脹痛及麻痹的情況，建議可以通過踮腳的動作幫助促進下肢血液循環，只需雙腳併攏着地，再重複用力踮起腳尖及放鬆的動作20至30次，便有效改善腿部血液循環不順的情況。一套動作大概需時1分鐘左右，但卻對腿部血液循環特別有幫助，因此辦公時若有時間，可以每坐1小時便做一次踮腳運動，從而讓腿部的血液循環變得順暢，減少出現腳痹或腿部肌肉僵硬的情況。

舒緩久坐勞損｜雙手背後合十 不少上班族都會忽視久坐對身體的勞損情況，但如果工作時還習慣以不正確的姿勢向電腦傾斜，對於上身的勞損便會變得更為嚴重，這時候可以通過雙手合掌互推的動作來放鬆上身肌肉。只需趁着工作閒餘時，以坐直的姿勢進行雙手背後合十，然後向上延伸，保持動作15秒後放鬆，再重複動作多6次即可。這個動作不但可以鍛鍊胸部及背部肌肉，還可以幫助腰背挺直，特別適合需要長期面對電腦工作的上班族進行。

舒緩久坐勞損｜抬腿 如果平日工作的時候，沒有太多閒餘時間進行舒緩的動作，可以嘗試一邊工作，一邊改善工作的姿勢，坐着抬腿的動作不但有效鍛鍊大腿股四頭肌，還可以幫助放鬆腿部肌肉，舒緩因久坐而造成的勞損。而亦動作十分簡單，只需要趁着坐着的時候抬起一隻腳，保持筆直的姿勢直至腿部發酸，再換另一隻腳重複動作即可。