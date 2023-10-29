健康養生｜亂浸腳易傷身？！盤點6個浸腳足浴注意事項 忌睡前/空腹/飯後浸腳

不少人都會使用浸腳或足浴的方式來促進身體血液循環，幫助日常養生，但如果用錯方法針腳，身體有機會因而受到影響。以下就為大家盤點6個浸腳或足浴的注意事項，小心用錯方法越浸越傷！

浸腳時通常都使用熱水，而長時間使用熱水浸腳，有機會因血液循環而導致心跳過快或心悸等問題，因此建議浸腳時間需要控制在15至30分鐘內，而老人更不宜超過20分鐘，以防加重心臟負荷。

如果要有效發揮足浴或浸腳的功效，水溫應該以溫熱為主，以幫助血液循環。但是水溫需要控制在40℃內，以防燙傷皮膚之外，還可避免因毛孔過分張開，在浸腳後令寒氣容易進入體內的情況出現。

不少人浸腳的時候都會配搭中草藥或精油，以增加浸腳的功效，但添加是最好先了解個人體質再選擇適當的草藥或精油，以免因胡亂配搭而令體內相衝，引起不適或過敏。

由於浸腳會加快血液循環，如果以空腹的狀態浸腳，有機會引起暈眩、四肢乏力等不適症狀，而飯後浸腳則有機會將血液轉移到下肢，影響消化功能，所以建議最好在飯後1小時才進行浸腳或足浴，讓身體有足夠的能量應付。

足浴注意事項｜避免臨睡前浸腳

針腳除了會加快血液循環外，還會令人變得精神亢奮，最終影響睡眠質素，所以最好在睡覺前一至兩小時浸腳，讓身體有足夠的時間平復血液循環所帶來的亢奮，睡眠亦會因而變好。

足浴注意事項｜浸腳後宜擦乾

進行足浴或針腳後，不要直接讓雙腿風乾，而是應該用乾淨的毛巾擦乾腳部及塗上乳液，以防因水份蒸發令皮膚表面變得乾燥或因毛孔張開而令寒氣進入體內。