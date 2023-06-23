健康養生｜常熬夜易傷身！5款舒緩熬夜不適花茶 打工仔日常必飲！

經常熬夜只會對身體帶來壞影響，不但會有頭痛、作嘔等不適，還會帶來口臭、長暗瘡、皮膚老化等問題，因此建議日常做好舒緩工作，改善相關問題。以下就教大家製作5款舒緩熬夜不適的花茶，特別推薦需要經常熬夜的學生或上班一族在日常飲用。

不少人熬夜後都有上火熱氣、長暗瘡、口臭等問題，嚴重還會感到肝火盛，彷彿內臟都在燃燒一樣，這時候便可以飲用具有清熱作用的菊花決明子茶，對於袪火散熱特別有幫助。

熬夜後皮膚容易變得暗沉粗糙、失去光澤，而桑葚和玫瑰就具有美容養顏及抗衰老的功效，有助去除因毒素積聚而產生的黑色素，改善因熬夜而變差的皮膚，而且桑葚玫瑰花茶的成分不寒不燥，在一年四季亦適合飲用，建議可以在工作時代替一般飲料飲用。

現代人生活忙碌，經常會因為工作或學業而熬夜，因而會影響情緒，甚至會積聚壓力，建議可以飲用具有益氣安神功效的桑葚玉竹茶來改善情況，不但可以令情緒變得平靜，還可以改善壓力問題，腸臟亦因而變得健康。

經常熬夜會令身體變得越來越虛弱，氣色亦會因此變差，如果本身屬於體寒或體弱人士，更會因為熬夜而影響經期及令手腳經常出現冰冷的狀況，建議可以飲用溫和的桂圓紅棗茶，不但可以幫助身體行氣活血，還可以改善氣色，令整個人看起來更有精神。

熬夜花茶｜枸杞薏米茶

熬夜不但太容易令毒素在身體積聚，濕氣亦無法排解，因而經常會有濕氣重的狀態，全身無力、腳沉沉、疲倦等狀況亦會伴隨而來，因此建議飲用具有去濕功效的枸杞薏米茶，除了可以幫助去除身體的濕氣外，對改善睡眠狀況亦有一定的幫助，特別適合經常下雨的春夏季飲用。

食材：薏米200g／枸杞10g／紅棗3顆／冰糖 適量

做法：

1.將薏米放入平底鑊，以不加油的狀態用小火翻炒，直至炒出薏米香即可關火。

2.將紅棗對半切開，然後和枸杞及炒好的薏米放入水壺中。

3. 倒入滾水冚蓋焗10分鐘，最後加入適量冰糖攪拌至溶化即可。