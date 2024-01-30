健康養生｜把握睡前養生黃金1小時！6個睡前養生習慣合集 零成本變健康！

大部份人在睡前都會選擇使用電話，但其實睡前1小時屬於養生的黃金1小時，把握時間進行養生動作便可以時半功倍。以下就教大家6個睡前養生習慣，改變習慣便能以零成本變得健康！

睡覺時人體溫度會上升，同時會流失一定的水份，建議可以在睡前喝適量的水，不但可以補充水份，還可以促進腸胃蠕動，改善便秘問題。不過注意不能飲用太多，以防有夜尿問題出現，影響睡眠質素。

缺乏運動容易讓身體容易變得僵硬及疲勞，為了翌日身體可以處於放鬆的狀態，建議睡前可以拉伸四肢及腰背，以幫助放鬆全身的肌肉及筋骨，不但可以舒緩白天工作時身體的肌肉活動及疲累，還有助提高睡眠質素，加快入睡速度。

有些人會因為白天腦部接收太多資訊或胡思亂想等而在晚上處於情緒混亂的狀態，因而影響睡眠質素。而睡前冥想有助調節情緒及幫助入睡，只需要把注意力放在呼吸，感受空氣的吸入和呼出的流動，讓自己慢慢平靜下來便可。不過需要注意冥想後不要再使用電話，而是直接躺床入睡，以防因接收其他資訊而影響情緒。

肚腹位置特別容易讓濕氣及寒氣積聚，而濕氣及寒氣重都會讓身體感到疲倦，因此需要讓濕寒之氣在體內排走。只需將手心互相磨擦搓暖後，以肚臍為中心打圈按揉3分鐘左右，不但可以幫助驅寒暖腹，還可舒緩便秘問題。不過緊記按摩後需要蓋好腹部及做好保暖，以免讓濕寒之氣再度纏身。

睡前養生｜拉揉耳朵

耳朵有多個穴位，在睡前拉揉耳朵有助保護肝腎，提高身體免疫力，而動作亦十分簡單，先將左手高舉頭頂，再彎曲至右邊耳朵拉揉10次至微微發熱即可，然後轉右手拉揉左耳重複動作即可。

睡前養生｜敲打肝經穴位

不少人都有熬夜問題，而經常熬夜容易令肝臟積聚毒素，需要敲打肝經穴位來幫助排毒。肝經穴位位於大小腿內側，建議每晚睡前以柔和的力度敲打，不但可以幫助肝臟排毒，同時有助促進睡眠，加快入睡速度。但需要注意避開晚上11時至凌晨1時的時候敲打，以防影響肝臟原本的排毒時間段。