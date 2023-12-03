健康養生｜提高代謝助減肥！盤點5個日常提高代謝飲食習慣

不少人都有減肥的習慣，當中以提高身體代謝最能幫助減肥效果，而除了適當運動外，飲食習慣亦有效提高身體的代謝率。以下就為大家盤點5個日常提高代謝的飲食習慣，從平日的飲食着手助減肥！

提高代謝｜多吃魚 魚類含有豐富的Omega-3脂肪酸和優質蛋白質外，更含有多種營養素，不但對身體健康帶來好處，同時有效影響體內的瘦蛋白(Leptin)荷爾蒙，有助藉著抑制食慾來調節身體的能量平衡，提高代謝水平，甚至有效降低脂肪細胞的脂肪儲存，對減肥特別有幫助。

提高代謝｜多喝水 新陳代謝的速度與飲水量息息相關，如果沒有良好的喝水習慣，容易因飲水不足而減慢新陳代謝的速度。建議正常每天需要飲用1500至2000毫升的清水，同時需要注意飲料、湯水等液體並不包含，當培養好正常的飲水習慣，身體的新陳代謝便能變好。

提高代謝｜喝綠茶 綠茶屬於減肥時常見的飲品，這是由於綠茶中的茶多酚含有有效加快代謝速度的兒茶素，不但可以提高新陳代謝，還有降低膽固醇等幫助減肥的作用。不過需要注意飲用份量不宜過多，一天飲用一杯即可，以免過量飲用傷害腸胃。

提高代謝｜喝黑咖啡 咖啡中含有咖啡因，而咖啡因便有效為身體提高3至10%的基礎代謝率，讓燃燒脂肪的速度因而增加。但飲用咖啡時需要注意並非所有咖啡都有減肥作用，加入過多糖或奶的咖啡反而會增加脂肪攝取，所以建議減肥時應飲用純粹的黑咖啡，同時亦不建議過量攝取，以防傷害腸胃或影響睡眠。