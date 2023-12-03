熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 Cybertruck 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-03 14:00:00

健康養生｜提高代謝助減肥！盤點5個日常提高代謝飲食習慣

分享：
健康養生｜提高代謝助減肥！盤點5個日常提高代謝飲食習慣

健康養生｜提高代謝助減肥！盤點5個日常提高代謝飲食習慣

不少人都有減肥的習慣，當中以提高身體代謝最能幫助減肥效果，而除了適當運動外，飲食習慣亦有效提高身體的代謝率。以下就為大家盤點5個日常提高代謝的飲食習慣，從平日的飲食着手助減肥！

Ad Block

提高代謝｜多吃魚 

魚類含有豐富的Omega-3脂肪酸和優質蛋白質外，更含有多種營養素，不但對身體健康帶來好處，同時有效影響體內的瘦蛋白(Leptin)荷爾蒙，有助藉著抑制食慾來調節身體的能量平衡，提高代謝水平，甚至有效降低脂肪細胞的脂肪儲存，對減肥特別有幫助。

魚類含有豐富的Omega-3和優質蛋白質。 烹調方式應該以簡約清淡為主。 日常多食用可以增加身體代謝。

提高代謝｜多喝水 

新陳代謝的速度與飲水量息息相關，如果沒有良好的喝水習慣，容易因飲水不足而減慢新陳代謝的速度。建議正常每天需要飲用1500至2000毫升的清水，同時需要注意飲料、湯水等液體並不包含，當培養好正常的飲水習慣，身體的新陳代謝便能變好。

每日需要飲用充足份量的水才可以增加代謝。 咖啡、奶茶等非清水的飲品都不包含在內。 建議最好使用帶有刻度的水壺來計算每日飲用的份量。

提高代謝｜喝綠茶

綠茶屬於減肥時常見的飲品，這是由於綠茶中的茶多酚含有有效加快代謝速度的兒茶素，不但可以提高新陳代謝，還有降低膽固醇等幫助減肥的作用。不過需要注意飲用份量不宜過多，一天飲用一杯即可，以免過量飲用傷害腸胃。

Ad Block
綠茶中含有的兒茶數可以幫助增加代謝。 需要注意綠茶蛋糕、綠茶拿鐵等並非有助減肥的綠茶製品。 飲用份量亦不宜過多，建議最好選擇在午飯後飲用一杯，既可幫助消滯，又不會影響睡眠。

提高代謝｜喝黑咖啡

咖啡中含有咖啡因，而咖啡因便有效為身體提高3至10%的基礎代謝率，讓燃燒脂肪的速度因而增加。但飲用咖啡時需要注意並非所有咖啡都有減肥作用，加入過多糖或奶的咖啡反而會增加脂肪攝取，所以建議減肥時應飲用純粹的黑咖啡，同時亦不建議過量攝取，以防傷害腸胃或影響睡眠。

黑咖啡有助提高身體的代謝率。 太晚飲用黑咖啡有機會影響睡眠，建議最好配上早餐一起飲用。 只有純粹的黑咖啡才有減肥的作用。

提高代謝｜適當吃辣 

不少人在減肥的時候會盡量選擇清淡的飲食，但其實適當吃辣亦有助提高代謝率，特別是辣味食品中含有可以促進新陳代謝的化合物，有效加速脂肪燃燒，對減肥特別有幫助。而製作辣味食品時，最好選擇以辣椒作為原形食品烹調，盡量避免使用高鹽或高油分的辣味調味料，否則只會令辣味食品的效果弄巧反拙。

Ad Block
使用辣椒比起用辣醬、辣粉等調味料更有減肥的功效。 適當吃辣可以幫助提高代謝。 太過油膩的辣味食品則不建議食用。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受