健康養生｜摺被=助塵蟎生長？ 5個常見錯誤生活「好習慣」 越懶越健康！

在日常生活中，不少人都養成良好的衛生習慣，但其實有些習慣反而會帶來反效果，以下就盤點5個 5個常見的「好習慣」誤區，有時少做一步反而更加更加健康！

錯誤習慣｜起床後摺被 不少人都有摺被的習慣，特別是喜歡在起床後便立刻摺被，讓房間保持整潔的狀態。但實際上剛起床時體溫及汗液會殘留在被鋪上，如果立刻摺被會增加塵蟎在被鋪生長的機會，因此最好在起床時將被子反轉攤開，讓被鋪可以先透氣，同時定期更換及清洗寢具，防止塵蟎在被鋪上生長及繁殖 。

錯誤習慣｜流水沖洗生肉 有些人在處理生肉時會先用水喉水沖洗生肉，但未經過濾的水喉水不但無法清洗生肉上的細菌，還會隨着水流而讓細菌散佈在鋅盤、砧板等廚房各地，所以建議可以選擇用過濾後的清水稍微浸泡生肉，而生肉和其他食材亦要徹底分開，處理過生肉的器皿亦要清洗乾淨，以防細菌轉移在其他地方。

錯誤習慣｜雞蛋洗後放雪櫃 疫情期間不少人養成了將食材「先清潔，後放雪櫃」的習慣，當中包括清洗雞蛋後再放入雪櫃，但其實雞蛋的外層本身就有一層天然的保鮮防菌層，清洗後不但無法清潔雞蛋上的細菌，還會加速雞蛋變壞的速度，所以最好直接放入雪櫃，待使用時才進行清洗。

錯誤習慣｜洗碗後立刻收好 有些人習慣在清洗碗碟後便立刻收好，以避免阻礙廚房的位置，讓廚房看起來較為整潔及衛生，但其實即使有擦乾碗碟，有些材質的餐具仍然會在深處殘留水份，若果立刻收納在不透氣的環境，便容易加快細菌繁殖，造成發霉的問題，所以建議清洗後應先在通風處晾乾，然後才放回櫃子中。