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生活
2024-03-01 16:30:00

健康養生｜新年煎糕惹熱氣！ 必食5款養生降火水果調理

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健康養生｜新年煎糕惹熱氣？！必食5款養生降火水果調理

健康養生

新年期間，不少人都特別喜歡吃蘿蔔糕、年糕、油角等煎炸過年食品，而進食太多卻會引起熱氣，不但會引致咽喉不適，還會影響腸胃健康。以下就推薦5款養生降火的水果，讓大家可以選擇正確的水果調理身體。

降火水果｜柚子 

柚子的果肉屬於涼性，不但具有止咳化痰、清熱平喘的作用，而且還有效健脾消食，針對在新年期間暴飲暴食而引致的熱氣及消化不良等不適特別有效。而柚子同時還含有豐富的維他命C，有效增強身體的抵抗力，讓身體有效降火之外，還能防止其他病毒侵害。

不少人都在新年期間吃煎蘿蔔糕、年糕等過年食品，容易引起熱氣、食滯等問題。 柚子具有清熱平喘、健脾消食的功效。 建議可以沖泡柚子茶飲用，舒緩熱氣的不適。

降火水果｜雪梨 

雪梨作為秋冬季盛產的水果，含水量超過80%，針對燥熱特別有效，除了具有清熱解毒、生津止渴、清心降火等功效，對肺部及支氣管等呼吸道的健康亦特別有幫助，建議可以直接食用或煮成雪梨湯、冰糖燉雪梨，以入膳的方式對抗熱氣。

雪梨具有生津止渴、清熱降火的功效。 可以選擇直接食用或入膳。 利用雪梨燉湯亦屬不錯的下火選擇。

降火水果｜士多啤梨

不少人都喜歡在冬天吃士多啤梨，除了因為士多啤梨在冬季盛產外，士多啤梨性涼，具有清熱降火的作用，有效潤肺生津、利尿消腫及解熱降火，有效解決因飲食而引起的肺熱咳嗽、燥熱煩渴等熱氣不適。

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士多啤梨性涼，同樣具有清熱降火的作用。 不過士多啤梨製成的飲品或甜品卻容易引起痰多咳嗽的問題。 建議直接食用的降火效果為最佳。

降火水果｜山竹

山竹被譽為水果皇后，同屬性質寒涼的水果，有效清熱解毒及舒緩因熱氣引致的咽喉不適。而且山竹還含有豐富的膳食纖維，可以幫助滋潤腸道，改善便秘，讓因燥熱而引致的腸胃問題得到改善。

山竹同樣屬於性質寒涼的水果。 不但有效清熱解毒，還可以滋潤腸臟。

降火水果｜奇異果

奇異果擁有優秀的降火功效，不但具有解熱止渴、消滯散熱的功效，還可以改善消化不良、肺熱乾咳等不適，因此對喜歡重口味及油膩煎炸食品的人士特別有幫助，一天吃一個便已經可以達到降火的作用。

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奇異果具有清熱解渴、消滯散熱的作用。 建議直接食用，而且應控制在一天一個之內，不宜吃過多。 由其製成的甜品有機會導致咳嗽問題。
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