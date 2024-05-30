健康養生｜濕氣重易關節痛？！分析3大關節痛成因+ 4個預防方法

近年關節痛有年輕化的趨勢，除了與日常生活習慣有關外，生活環境亦會影響關節健康。以下就為大家分析3大關節痛成因及4個關節痛的預防方法，找出關節的潛在危機吧！

關節痛成因｜受寒受潮 如果經常在潮濕及寒涼的環境下生活，例如長時間吹冷氣、洗澡後沒有抹乾淨、關節經常外露等，沒有被保護或保暖的關節便會受到侵害，從而逐漸出現關節痛的問題。

關節痛成因｜長期從事體力勞動工作 關節痛與關節承受的重力和壓力息息相關，所以約長期從事體力勞動工作或姿勢錯誤，關節便會因疲倦而受到磨損，進而出現關節痛，甚至關節發炎等不適。

關節痛成因｜營養不均 關節與骨骼健康存有密不可分的關係，特別是鈣質對骨骼健康特別重要，日常飲食習慣若不注重營養配搭均衡，不但會降低抵抗力，還會影響骨骼健康，增加骨骼變形的機率，從而引致關節痛。

預防關節痛｜保持環境乾燥 日常環境最容易影響關節的即時狀態，建議可以保持生活環境乾燥，遠離海邊、冷氣房等濕冷地方，同時減少在雨天外出，有需要的話還可以放置抽濕機輔助，從改善日常環境預防關節痛問題。 預防關節痛｜及時增減衣物 如果想在物理上保護關節，最好盡量避免讓關節外露，因映天氣及時增減衣物，時常做好保暖及保持乾燥的準備，防止關節受到乾燥及潮濕的環境侵害。