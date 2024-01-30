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生活
2024-01-30 13:00:00

健康養生｜熬夜失眠現老態 5個養生按摩動作教學 多做精神狀態UP！

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健康養生｜熬夜失眠現老態 5個養生按摩動作教學 多做精神狀態UP！

健康養生｜熬夜失眠現老態 5個養生按摩動作教學 多做精神狀態UP！

現代人生活節奏繁忙，不少人都有熬夜及失眠等問題，不但令身體出現疲倦感，還會讓外貌顯老態及倦態，看起來特別沒有精神。以下就教大家5個養生按摩動作教學，日常多做可以讓精神狀態變佳！

養生按摩動作｜手指梳頭

透過有多個穴位及經絡，利用手指梳頭有效舒緩疲勞感，改善因熬夜及失眠帶來的不適。建議可以先把雙手掌心互搓至發熱，然後由前額開始用手指疏理頭髮，途經後腦再回頸部，直至疏通頭髮即可，早晚各做數次即有助明目，讓身體立刻回復精神。

熬夜失眠特別容易讓外貌出現倦態。 頭部特別多穴位及經絡，因此以手指梳頭有按摩頭部的作用。 平日亦可以在用梳子梳頭時多按摩。

養生按摩動作｜轉動眼珠

眼球健康與精神狀態有關，因此轉動眼球同樣具有明目醒神的作用。先以[左-上-右-下] 的方向順時針轉動眼球，然後以逆時針方向轉動，重複3次，最後將雙手掌心互搓至發熱，再以掌心敷在眼部按摩，便可有效舒緩眼睛疲勞，讓雙目回復光澤。

轉動眼珠可以幫助讓雙目回復光澤。 睡眠不足時，雙眼特別容易出現黑眼圈等顯倦態的狀態。 如果出現眼腫問題，可以先用蒸氣眼膜舒緩。

養生按摩動作｜搓手按臉

熬夜及失眠容易出現黑眼圈、眼腫面腫等老態及疲態的狀況，需要適當按摩面部來改善狀況，建議起床洗臉後，在臉部擦保養品時配合按摩動作，先將雙手掌心互搓至發熱，再以溫熱的掌心輕輕向面部按壓，不但可以讓臉色變得紅潤有光澤，還可以幫助保養品吸收。

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黑眼圈、眼腫面腫等老態及疲態的狀況都會在熬夜或失眠後出現。 建議進行護膚程序時配合按摩。 同樣有助舒緩眼腫面腫問題。

養生按摩動作｜垂頭扭頸

經常熬夜及失眠不但容易令精神變差，肩頸亦會出現不適的狀態，這時候可以以閉目養神的狀態雙手叉腰，垂下頭並緩緩向右扭動，進行6次動作(恢復原位爲1次)後，再在反方向重複動作，以防止頸椎增生及保護頸椎。不過注意動作需要慢慢進行，否則容易造成頭暈或頭痛等情況。

肩頸容易因睡眠不足或作息不定時出現僵硬的狀態。 垂頭扭頸的動作可以改善肩頸的僵硬感。 平日也可以多做一些伸展動作來舒緩疲倦。

養生按摩動作｜暖手揉腹

睡眠不足容易令身體感到僵硬，建議出現僵硬感時可以先將雙手掌心互搓至發熱，然後利用溫熱的掌心圍繞肚臍以順時針的方向搓揉，由內到外慢慢向外擴張搓揉，一共做30次左右即可，不但可以舒緩身體的僵硬感，還可以改善便秘的問題。

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睡眠不足容易令身體感到特別疲倦。 按摩腹部有助舒緩身體僵硬感及便秘問題。 注意需要先搓熱手掌再按摩。
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