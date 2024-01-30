健康養生｜熬夜失眠現老態 5個養生按摩動作教學 多做精神狀態UP！

現代人生活節奏繁忙，不少人都有熬夜及失眠等問題，不但令身體出現疲倦感，還會讓外貌顯老態及倦態，看起來特別沒有精神。以下就教大家5個養生按摩動作教學，日常多做可以讓精神狀態變佳！

養生按摩動作｜手指梳頭 透過有多個穴位及經絡，利用手指梳頭有效舒緩疲勞感，改善因熬夜及失眠帶來的不適。建議可以先把雙手掌心互搓至發熱，然後由前額開始用手指疏理頭髮，途經後腦再回頸部，直至疏通頭髮即可，早晚各做數次即有助明目，讓身體立刻回復精神。

養生按摩動作｜轉動眼珠 眼球健康與精神狀態有關，因此轉動眼球同樣具有明目醒神的作用。先以[左-上-右-下] 的方向順時針轉動眼球，然後以逆時針方向轉動，重複3次，最後將雙手掌心互搓至發熱，再以掌心敷在眼部按摩，便可有效舒緩眼睛疲勞，讓雙目回復光澤。

養生按摩動作｜搓手按臉 熬夜及失眠容易出現黑眼圈、眼腫面腫等老態及疲態的狀況，需要適當按摩面部來改善狀況，建議起床洗臉後，在臉部擦保養品時配合按摩動作，先將雙手掌心互搓至發熱，再以溫熱的掌心輕輕向面部按壓，不但可以讓臉色變得紅潤有光澤，還可以幫助保養品吸收。

養生按摩動作｜垂頭扭頸 經常熬夜及失眠不但容易令精神變差，肩頸亦會出現不適的狀態，這時候可以以閉目養神的狀態雙手叉腰，垂下頭並緩緩向右扭動，進行6次動作(恢復原位爲1次)後，再在反方向重複動作，以防止頸椎增生及保護頸椎。不過注意動作需要慢慢進行，否則容易造成頭暈或頭痛等情況。