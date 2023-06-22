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2023-06-22 22:00:00

健康養生｜熬夜頭痛作嘔心臟痛？ 5個舒緩熬夜後不適方法

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健康養生｜熬夜頭痛作嘔心臟痛？ 5個舒緩熬夜後不適方法

健康養生｜熬夜頭痛作嘔心臟痛？ 5個舒緩熬夜後不適方法

不少人都有熬夜的習慣，而熬夜後通常會伴隨頭痛、作嘔、心口痛等各種不適，嚴重的話甚至需要一整天才能恢復。以後就教大家5個舒緩熬夜後不適的方法，在熬夜翌日使用便能有效舒緩不適。

舒緩熬夜不適｜按摩頭部 

休息不足會令血液循環變得不順，所以熬夜通常會伴隨頭痛的副作用，而按摩頭部就可以促進局部血液循環，消除熬夜後的疲勞，特別建議可以按摩太陽穴，讓腦袋精神緊張的狀態可以得到放鬆。

熬夜後特別容易感到頭痛。 肩頸亦會伴隨酸痛。 按摩太陽穴有助短暫舒緩頭痛不適。

舒緩熬夜不適｜午睡

治標不如治本，當睡眠不足的時候，最好便是通過睡眠來解決不適，建議可以趁着午飯時間休息30分鐘，即使睡不着亦可以通過閉目養神來改善熬夜所帶來的不適，短暫的休息便足夠身體充電。

睡覺時對付熬夜最理想的補救方法。 如果無法躺下休息，簡單閉目養神亦有幫助。 在午睡時就不要再使用電子產品。

舒緩熬夜不適｜沖熱水涼

當身體因熬夜感到疲倦時，可以選擇以熱水洗澡來緩解疲勞，不但可以沖洗一整天身體所分泌的油脂，還能夠令僵硬的身體得到放鬆，加快入睡速度，甚至可以有助直接進入深度睡眠，幫助熬夜翌日補眠之用。

沖熱水涼可以舒緩疲倦及僵硬的身體。 可以選擇浸浴來舒緩不適。 加入浴鹽等入浴劑會有更好的效果。

舒緩熬夜不適｜簡單運動 

熬夜後身體會處於比較僵硬的狀態，而且內臟亦有機會感到不適，這時候可以通過簡單輕鬆的運動，例如拉筋、散步等來加快新陳代謝，以幫助盡量恢復身體功能及舒緩身體的疲倦感。不過切記在熬夜之後不要進行劇烈運動，以防加重身體的不適。

每隔15分鐘進行簡單的拉筋動作已經有助令僵硬的身體得到放鬆。 散步亦有助加快身體的新陳代謝，舒緩不適。 熬夜後不建議進行劇烈運動，以免加重心臟負擔。

舒緩熬夜不適｜多喝水 

熬夜會令毒素在身體積聚，而多喝水不但可以補充身體所缺乏的水分，還可以加快新陳代謝，讓毒素盡快在體內排出。建議熬夜當晚盡量在每4小時飲用500毫升水，熬夜翌日全日則需要飲用約3000毫升水，以少量多次及慢慢飲用的形式補充身體的水份。此外，還要盡量避免飲用咖啡，以防造成反效果令水份流失。

熬夜當日和翌日都需要多喝水。 補充水份有助加快身體排出毒素。 可以準備較大的水瓶來準確計算飲用的份量。
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