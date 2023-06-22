健康養生｜熬夜頭痛作嘔心臟痛？ 5個舒緩熬夜後不適方法

不少人都有熬夜的習慣，而熬夜後通常會伴隨頭痛、作嘔、心口痛等各種不適，嚴重的話甚至需要一整天才能恢復。以後就教大家5個舒緩熬夜後不適的方法，在熬夜翌日使用便能有效舒緩不適。

舒緩熬夜不適｜按摩頭部 休息不足會令血液循環變得不順，所以熬夜通常會伴隨頭痛的副作用，而按摩頭部就可以促進局部血液循環，消除熬夜後的疲勞，特別建議可以按摩太陽穴，讓腦袋精神緊張的狀態可以得到放鬆。

舒緩熬夜不適｜午睡 治標不如治本，當睡眠不足的時候，最好便是通過睡眠來解決不適，建議可以趁着午飯時間休息30分鐘，即使睡不着亦可以通過閉目養神來改善熬夜所帶來的不適，短暫的休息便足夠身體充電。

舒緩熬夜不適｜沖熱水涼 當身體因熬夜感到疲倦時，可以選擇以熱水洗澡來緩解疲勞，不但可以沖洗一整天身體所分泌的油脂，還能夠令僵硬的身體得到放鬆，加快入睡速度，甚至可以有助直接進入深度睡眠，幫助熬夜翌日補眠之用。

舒緩熬夜不適｜簡單運動 熬夜後身體會處於比較僵硬的狀態，而且內臟亦有機會感到不適，這時候可以通過簡單輕鬆的運動，例如拉筋、散步等來加快新陳代謝，以幫助盡量恢復身體功能及舒緩身體的疲倦感。不過切記在熬夜之後不要進行劇烈運動，以防加重身體的不適。