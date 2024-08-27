健康養生｜突然體臭可能肝有事？盤點5個肝功能問題徵兆

香港人生活節奏繁忙，不少人都養成了不良的飲食及作息習慣，不但加重了肝臟的負擔，體內毒素亦無法排出，長久下去可能會令肝功能出現問題，而夏天最常見的體臭問題更有機會與肝功能健康息息相關，以下就為大家盤點5個肝功能問題徵兆，如果自己、家人或朋友有相關的問題便需要多加留意。

肝臟問題徵兆｜體臭明顯 肝臟最大的作用便是為身體排出毒素，因此當肝功能開始出現問題，身體的代謝系統亦會因而變得混亂，體內的毒素無法及時進行代謝，最終只可以通過汗液來排出，令身體變成多汗體質，同時引起體臭問題。

肝臟問題徵兆｜脫髮嚴重 肝臟功能開始出現問題後，不但會無法排出身體毒素，還會影響體內的黃體素分泌平衡，出現皮脂及雌激素的分泌過剩的問題，從而導致頭皮毛囊受影響，出現脫髮危機。

肝臟問題徵兆｜眼乾臉黃 由於肝臟的主要功能為排出毒素，當肝臟出現問題令毒素積聚在體內時，肝臟的供血能力亦會相對變弱，從而令外表反映相關狀況，不但會讓皮膚變得暗淡無光、蠟黃憔悴，眼睛亦會容易變得乾澀，甚至會影響視力，因此當經常出現眼乾臉黃狀況的話，便需要特別留意。

肝臟問題徵兆｜高頻率放屁 放屁屬於身體正常現象，但如果放屁的頻率突然變高且持續，有機會是肝臟開始出現問題的徵兆。當肝臟長期受到損害，身體的消化及排毒能力亦會受到不良影響，而身體便會通過排氣來反映體內的健康狀況，放屁次數會按照肝問題的嚴重程度變得越來越高，所以經常無緣無故放屁有機會與肝問題有關。

肝臟問題徵兆｜晨尿濃黃 起床時如廁其實是幫助身體排出睡覺時所代謝的毒素，而晨尿變象徵了體內毒素的情況，如果晨尿經常出現黃如濃茶的問題，而且持續至下午亦有相關狀況，那麼便有機會與肝臟健康有關。