健康養生｜粥唔一定養胃？！盤點5款養胃食物陷阱 小心越養越傷！

不少人都會在大魚大肉後進食一些「養胃」食品來改善腸胃不適問題，但其實不少被稱為養胃的食品都存有陷阱，有機會越食越傷胃。以下就為大家盤點5款養胃食物陷阱，若有腸胃不適就應盡量避免進食。

養胃食物陷阱｜粥

不少人都會在腸胃不舒服的時候吃粥，通過食用消化速度較快的粥品，減少對腸胃的負擔。但其實吃粥的習慣只適合腸胃不適的時候，如果胃部沒有明顯不適卻總是吃容易消化的粥，久而久之胃部的消化功能便會退化，更有機會變成胃病。建議平日吃粥時可以加入糙米、燕麥等纖維較高級消化速度慢的雜糧，讓胃部功能不會因而退化。