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生活
2024-02-17 10:00:00

健康養生｜肝火盛有樣睇！盤點8個肝火盛常見表現 中3個要「養肝」

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健康養生｜肝火盛有樣睇！盤點8個肝火盛常見表現 中3個要「養肝」

健康養生｜肝火盛有樣睇！盤點8個肝火盛常見表現 中3個要「養肝」

不少人都有熬夜的習慣，但經常熬夜便會讓肝臟無法得到充分的休息，從而出現肝火旺盛的情況。以下為大家盤點8個肝火盛常見的表現，如果中3個或以上的話，便要特別留意自身的肝臟狀態！

肝火盛表現｜眼乾臉黃

當肝臟積聚毒素時，面部發黃的狀況便特別明顯，同時眼睛亦會容易變得乾澀無神，眼白的部份更會渾濁發黃，讓整個人的狀態都變得蒼老頹廢。

肝火盛的時候特別容易出現眼睛乾澀的情況。 皮膚亦會變得比較蠟黃。 如果使用眼藥水亦無法改善乾澀的情況，很大機會與肝臟健康有關。

肝火盛表現｜粉刺暗瘡

肝火盛通常源於肝臟沒有得到充分的休息，影響毒素從體內排出，令毒素積聚在體內，繼而通過在臉部長出暗瘡、粉刺等響起需要休息的警號。

肝火盛表現｜口臭 

如果在沒有進食重口味食物卻突然出現口臭的情況，有機會與毒素積聚在體內有關，因肝氣不暢順而引起口臭，不但在早上起床時出現口乾及口臭的情況，情況嚴重更會在刷牙後仍無法消除異味，需要通過養肝才可以改善口臭情況。

毒素無法順利排出時，皮膚便會變差。 如果想改善皮膚狀況，便需要調理內臟健康。 肝火旺盛人士容易在早上起床時出現口臭難聞的情況。

肝火盛表現｜經常放屁

當肝火旺盛時，肝臟分泌的膽汁及消化酶會變少，因而令消化系統出現問題，而食物沒有得到充分的消化，便會在腸道內分解腐敗，從而產生過多氣體而出現經常放屁的情況。

肝火盛表現｜晨尿偏黃 

如果肝臟健康出現問題，排泄系統亦會有所影響，早上晨尿的時候，尿的顏色通常會黃得像濃茶一樣，情況持續的話便須特別留意肝臟健康。

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如果體內毒素無法排出，便會積聚在肚腹之中，形成肚脹及屁多的情況。 同時還會影響消化功能，有機會引起便秘問題。 早上起床時經常出現尿色如濃茶的情況，便需要特別小心肝臟健康。

肝火盛表現｜心情煩躁 

若果一個人突然性情大變，情緒變得暴躁或容易與人引發衝突，那麼便有機會與肝火旺盛有關，不但出現心煩易怒的問題，而且亦會變得特別敏感，從而影響自己與他人的關係。

肝火盛表現｜食慾下降 

由於肝火旺盛會伴隨消化不良的情況，體內容易因毒素而積聚氣體，令食慾下降的情況出現，嚴重更會出現肚脹、肚瀉、作嘔作悶等情況，讓身體處於不適的狀態。

體內肝火旺盛時變特別容易心浮氣躁。 同時會比起平常敏感，易怒及容易與別人起衝突。 食慾亦會有機會因腸胃不適而下降。

肝火盛表現｜睡眠質素差 

肝火旺盛容易令人心浮氣躁，因而影響睡眠質素，不但較難入睡，更會出現淺眠的狀況，半夜的時候特別容易扎醒。

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肝火旺盛時容易因心煩意亂而影響睡眠質素。 不但難以入睡，還會容易在睡夢中醒來。 建議在影響日常生活前應盡快調理。
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