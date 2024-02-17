健康養生｜肝火盛有樣睇！盤點8個肝火盛常見表現 中3個要「養肝」

不少人都有熬夜的習慣，但經常熬夜便會讓肝臟無法得到充分的休息，從而出現肝火旺盛的情況。以下為大家盤點8個肝火盛常見的表現，如果中3個或以上的話，便要特別留意自身的肝臟狀態！

肝火盛表現｜眼乾臉黃 當肝臟積聚毒素時，面部發黃的狀況便特別明顯，同時眼睛亦會容易變得乾澀無神，眼白的部份更會渾濁發黃，讓整個人的狀態都變得蒼老頹廢。

肝火盛表現｜粉刺暗瘡 肝火盛通常源於肝臟沒有得到充分的休息，影響毒素從體內排出，令毒素積聚在體內，繼而通過在臉部長出暗瘡、粉刺等響起需要休息的警號。 肝火盛表現｜口臭 如果在沒有進食重口味食物卻突然出現口臭的情況，有機會與毒素積聚在體內有關，因肝氣不暢順而引起口臭，不但在早上起床時出現口乾及口臭的情況，情況嚴重更會在刷牙後仍無法消除異味，需要通過養肝才可以改善口臭情況。

肝火盛表現｜經常放屁 當肝火旺盛時，肝臟分泌的膽汁及消化酶會變少，因而令消化系統出現問題，而食物沒有得到充分的消化，便會在腸道內分解腐敗，從而產生過多氣體而出現經常放屁的情況。 肝火盛表現｜晨尿偏黃 如果肝臟健康出現問題，排泄系統亦會有所影響，早上晨尿的時候，尿的顏色通常會黃得像濃茶一樣，情況持續的話便須特別留意肝臟健康。

肝火盛表現｜心情煩躁 若果一個人突然性情大變，情緒變得暴躁或容易與人引發衝突，那麼便有機會與肝火旺盛有關，不但出現心煩易怒的問題，而且亦會變得特別敏感，從而影響自己與他人的關係。 肝火盛表現｜食慾下降 由於肝火旺盛會伴隨消化不良的情況，體內容易因毒素而積聚氣體，令食慾下降的情況出現，嚴重更會出現肚脹、肚瀉、作嘔作悶等情況，讓身體處於不適的狀態。