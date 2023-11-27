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生活
2023-11-27 10:00:00

健康養生｜茶葉點沖先好飲？！盤點5大常見茶葉沖泡方法 附水溫+時間+比例+次數

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茶葉點沖先好飲？！盤點5大常見茶葉沖泡方法 附水溫+時間+比例+次數

茶葉點沖先好飲？！盤點5大常見茶葉沖泡方法 附水溫+時間+比例+次數

不少人都有喝茶的習慣，但其實每款茶都有不同的沖泡方法，需要按茶葉的特性沖泡才可令茶味充分地發揮。以下就盤點5大常見茶葉沖泡方法，附上沖泡水溫、時間、比例及次數，讓大家可以以最正確的方法沖茶，以防浪費上好的茶葉。

沖茶秘訣｜綠茶 

綠茶著重其鮮度，因此泡茶時要保持其新鮮茶葉的口感和鮮嫩的顏色，水溫不宜太過高温，同時可以玻璃杯沖泡，以方便觀察其形態及以防水温過高。

沖泡水溫：85℃

沖泡時間：2-3分鐘，沖泡時不宜蓋上茶蓋

沖泡比例：茶葉3g：水150mL

沖泡次數：3-4次

沖茶的方式其實大有學問。 綠茶特別注重其鮮度，所以沖泡時間特別重要。 建議使用玻璃茶具方便觀察。

沖茶秘訣｜白茶 

白毫銀針、白牡丹、壽眉等白茶均為老茶，因此建議以煮茶的方式處理，令茶味更出味。而存放超過3年以上的老白茶則可以沖泡和煮飲，約沖泡5次後便能放入煮茶壺中，利用高温熱水煮茶，而煮茶時間則可按個人口味進行調整，喜歡濃茶便加長煮茶時間。

沖泡水温：85～100℃(嫩度較低的壽眉可以用較高温的滾水沖泡)

沖泡時間：新白茶10秒；老白茶15秒

沖泡比例：茶葉5g：水量150mL

沖泡次數： 7-8次

白茶通常為老茶，存放的時間一般較久。 建議最好用剛煮好的滾水沖泡。 存放超過3年以上的老白茶則建議以煮茶的方式處理。

沖茶秘訣｜紅茶

如果沖泡紅茶的時間過久，有機會讓紅茶出現酸澀味，因此紅茶不宜沖泡過久，加水後便需盡快倒出飲用，而且水和茶葉也不可以接觸過久，出湯後需盡快把蓋子打開散熱，讓紅茶可以保持清甜爽口。

沖泡水温：90℃

沖泡時間：先用少量熱水沖泡30秒至1分鐘，然後再沖泡至八分滿，待2至3分鐘後即可飲用。

沖泡比例：茶葉5g：水120mL

沖泡次數：5-6次

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紅茶不宜沖泡過久，出湯後需盡快把蓋子打開散熱。 沖泡過久的紅茶有機會出現酸澀味。 水和茶葉也不可以接觸過久，應盡快隔開處理。

沖茶秘訣｜青茶 

青茶又為烏龍茶，通常都需要以功夫茶的沖泡方法才可保持其高香悠長的韻味，沖泡方法較其他種類的茶葉講究，不但建議使用小壺和小杯等功夫茶的茶具沖泡，沖泡前還需要進行溫杯燙壺的步驟。而沖泡時建議用高衝低斟的方式倒水和倒茶，以求保持茶葉的香氣與味道。

沖泡水溫：100℃沸水(沖泡後需要加蓋)

沖泡時間：非球型5秒；球型10秒(第1泡時間最短，沖泡到第5泡之後需適當延長沖泡時間)

沖泡比例：茶葉8g：水120mL

沖泡次數：7-8次

青茶建議用功夫茶的方式處理。 高衝低斟的方式倒水和倒茶更顯茶香。 建議使用小壺和小杯沖泡。

沖茶秘訣｜黑茶 

黑茶在發酵和儲存的過程中有機會令茶葉氣味變質，因此處理黑茶時不但要提前醒茶，還建議將頭道茶棄飲，待第2泡時才飲用。而比起沖泡，老黑茶更建議以煮茶的方式處理，新茶則需要以完全滾燙的熱水沖泡，讓茶味可以充分地發揮。

常見品種: 普洱熟茶 安化黒茶 六堡茶 

沖泡水温：100℃以上

沖泡時間：20秒(洗茶後第1泡)

沖泡比例：茶葉8g：水120mL

沖泡次數：10次

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老黑茶建議以煮茶的方式處理。 黑茶的頭道茶宜棄飲，待第2泡時才飲用。 處理黑茶茶葉時需預先醒茶。
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