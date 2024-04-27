健康養生｜身體多汗≠有效排毒！出汗位置健康對照表 腋下多汗=濕氣重！

身體排出汗水時有效排走身體多餘的毒素，但其實並不代表身體越多汗就越有效排毒，不同身體部位出現多汗問題或許是身體開始響起警號，以下就為大家整理了出汗位置的健康對照表，同時附上改善方法，在身體響起警號時盡快改善症狀吧！

1. 頭／背部多汗：氣虛／胃火盛 如果經常出現滿頭大汗或滿背汗水的情況，甚至連頭髮都有被汗水浸濕的問題，有機會與身體氣虛或胃火旺盛有關，建議最好避免長時間吹冷氣，同時需要多運動或曬太陽來提高身體機能，從而改善氣虛的狀況。若特別在額頭部位出現多汗問題，那麼便與肝火旺盛有關，最好養成良好的睡眠習慣及保持心境開朗，更可飲用菊花茶或枸杞茶來疏肝清熱，解決身體隱藏的不適。

2. 鼻子多汗：肺虛／免疫力低 有時候即使身處涼爽的環境，鼻周亦有多汗的情況出現，而這與肺氣不足及免疫力低有關，需要調理身體來補充肺氣及提升免疫力，建議日常需要避免吸煙及吸食二手煙，同時進行適當的運動及培養良好的睡眠習慣來提升自身免疫力，有需要的話還可以多食用蓮子、白蘿蔔、銀耳等潤肺食物，通過多方面調理氣虛問題。

3. 腋下多汗：汗腺發達／濕氣過重 由於腋下有很多汗腺，排汗情況相較其他身體部位明顯，但如果出現汗味大或汗液較多的問題，有機會與重口味的飲食習慣有關，建議最好戒口，盡量不要食用具刺激性的辛辣油膩食品或調味料。而腋下多汗問題亦與濕氣過重有關，可以進行簡單的運動幫助其他地方排汗去濕，釋放壓力。

4. 心口多汗：脾胃失和 胸口雖然屬於一個容易出汗的位置，但一般與脾胃失和及內心鬱結有關，最好的辦法便是減少過多思慮及煩惱，進行適當的運動放鬆心情，例如瑜伽或慢跑等。而平日亦須養成良好的飲食習慣，盡量遠離寒涼及油膩食品，多進食蓮子、百合、黃芪等養脾胃的食物來改善狀況。