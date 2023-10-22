健康養生｜辛辣煎炸+生冷飲食=腸胃變差！5個日常飲食養胃方法 告別胃痛胃脹氣

香港人生活節奏繁忙，飲食習慣亦經常因為工作而變得不健康，從而令胃部經常出現胃痛、胃脹氣等腸胃不適的情況。以下就教大家5個日常飲食養胃的方法，從日常生活習慣改善胃部不適。
日常養胃｜三餐定時定量
不少人在日常生活都缺乏進食三餐的習慣，但其實攝取三餐屬於一日正常所需，早午晚餐規律攝取有助腸胃習慣消化，令胃部可以規律地活動，避免因過飢而影響消化功能，或是過飽而對腸胃造成負擔。
日常養胃｜細嚼慢嚥
進食時的習慣亦影響胃部健康，很多人都因為飢餓或習慣而狼吞虎咽或沒有認真咀嚼變吞下食物，這樣雖然可以迅速充飢，但卻會令胃部產生脹氣，而且還容易出現胃痛，因此建議進食的時候應該細嚼慢嚥，同時切忌邊吃邊說，以防增加進食時吞進體內的氣體。
日常養胃｜適時飲水
用餐時喝水會令進入胃部的食物發漲，從而對胃部造成負擔，從而出現胃痛的情況，因此應盡量避免在用餐過程中大量喝水。對胃部健康來說，最佳的飲水時間應該是在早上起床時以空腹的狀態飲用，以便清理腸胃，而進餐前1小時亦可以飲用適量水來增加飽腹感。
日常養胃｜餐食溫度適宜
餐飲的溫度與胃部的健康息息相關，無論是過熱或過冷的食物，均會刺激胃黏膜，從而對胃部帶來負擔，所以進食過熱的食物時應該吹涼後才食用，以免燙傷口腔之外，還令胃黏膜受損。而雪糕、刨冰等過冷的食物在日常亦應該盡量少吃，從而減輕對胃部的刺激。
日常養胃｜清淡飲食
高油鹽糖等煎炸辛辣油膩飲食不但會增加高血壓的風險，同時還會損害胃黏膜，增加胃部的負擔。在日常如果想養胃的話，最好選擇以低油鹽糖製作的清淡飲食為主，同時少喝酒精或咖啡等傷胃的飲品，以減少對胃部的傷害。