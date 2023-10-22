健康養生｜辛辣煎炸+生冷飲食=腸胃變差！5個日常飲食養胃方法 告別胃痛胃脹氣

香港人生活節奏繁忙，飲食習慣亦經常因為工作而變得不健康，從而令胃部經常出現胃痛、胃脹氣等腸胃不適的情況。以下就教大家5個日常飲食養胃的方法，從日常生活習慣改善胃部不適。

日常養胃｜三餐定時定量

不少人在日常生活都缺乏進食三餐的習慣，但其實攝取三餐屬於一日正常所需，早午晚餐規律攝取有助腸胃習慣消化，令胃部可以規律地活動，避免因過飢而影響消化功能，或是過飽而對腸胃造成負擔。