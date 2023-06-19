健康養生｜長期吹冷氣=易血氣不足？ 6個血氣不足表現+ 4種補血氣食物

不少人在夏天都會長期吹冷氣，但這個習慣容易令身體血液循環變慢，出現各種血氣不足的表現。以下就盤點6個血氣不足表現及4種補血氣食物，讓大家可以在日常改善血氣不足的問題，令身體回復健康！

手指的月牙與健康息息相關，一般除了尾指外，其他手指都會有月牙，如果只有拇指或沒有手指留下月牙，即代表身體的寒氣重及血液循環差，屬體內血氣不足的表現。

當血氣不足時，眼睛容易變得模糊不清、乾澀，而且眼白還會呈發黃及混濁的狀態，甚至會佈滿血絲及出現痛楚，而且身體通常都會比較疲倦，需要特別注意。

血氣與身體的營養有關，血氣不足時便有機會出現頭髮營養不足的情況，使頭髮容易乾旱斷裂、開叉發黃等，嚴重者更會出現脫髮問題，因此如果頭髮狀態突然變差，有機會與身體的血氣不足有關。

血氣不足容易令血液無法在全身循環，使處於末端的手腳特別容易感到冰冷，長期吹冷氣便會有類似的情況出現，令身體無法正常調節體溫，因而出現血氣不足的表現。

血氣不足屬於身體差的表現，繼而會影響體力，從而出現容易氣喘的情況。不少血氣不足的人在運動時都會感到特別吃力，甚至會出現呼吸不暢順的問題，運動後亦需要較長時間恢復，需要補充血氣來改善。

如果非更年期或本身月經量較少，當突然出現月經量少的問題時，有機會與身體血氣不足有關，甚至會有經期延遲、經痛等問題，需要調節身體血氣來令月經正常運作。

補血氣食物｜紅棗

紅色食物對補充血氣特別有幫助，而紅棗就有益氣補血的功效，而且還有蛋白質、維他命A、維他命C、礦物質等多種營養，建議日常可以直接食用來補充血氣，脾胃虛弱者則可選擇入膳食用，以較溫和的方式改善體質。

補血氣食物｜紅米

紅米在眾多穀物類中，所含的鐵則較為豐富，有助促進紅血球形成，對造血有一定的幫助，日常以紅米入膳，有效預防缺鐵性貧血及緩解氣血不足。