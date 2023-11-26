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生活
2023-11-26 16:00:00

健康養生｜頭髮越甩越多？！盤點6個體虛表現 2個以上要多進補！

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健康養生｜頭髮越甩越多？！盤點6個體虛表現 2個以上要多進補！

健康養生｜頭髮越甩越多？！盤點6個體虛表現 2個以上要多進補！

現代人生活節奏繁忙，而且有熬夜、飲食不定時等不良的生活習慣，因此容易養成體質虛弱的身體。以下就為大家盤點6個體虛的表現，如果出現兩個以上的狀況，建議多進補來改善問題。

體虛表現｜夜尿頻繁

如果晚上睡前經常需要去廁所，那麼便是腎虛的表現，因而出現夜尿頻繁的情況。與睡前大量喝水後出現的尿急狀況不同，體虛的夜尿通常尿量都不多，但總會有尿急的感覺，而且尿色都比較清澈，需要日常多進補來改善。

體虛會出現夜尿頻繁的狀況。 與偶爾在睡前飲水過多的夜尿問題不同。 如果睡前沒有特別飲水，卻出現夜尿的情況，有機會是身體響起體虛的警號。

體虛表現｜嘴巴乾澀

秋冬乾燥經常會有嘴巴乾澀的情況，但如果有適當補充水份仍出現口渴、嘴唇乾燥等問題，代表身體因體質虛弱而響起警號，不但需要增加喝水量來補充水份，還要改善日常的飲食習慣，如多進食大棗、小米等健脾補氣的食物，從而幫助改善體質虛弱的問題。

多喝水才有效改善深層的體虛問題。 嘴巴乾燥亦是體虛的表現。 可以使用潤唇膏來改善表面的乾燥。

體虛表現｜手腳冰冷

踏入秋冬容易出現手腳冰冷的情況，但體虛人士不但會有手腳冰冷的問題，而且還不容易讓手腳回暖，需要在日常多進行足浴或泡腳來促進身體新陳代謝，同時幫助散除體內的寒氣和濕氣，讓手腳回復正常溫度。

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體虛特別容易有手腳冰冷的問題。 手腳亦不容易回暖。 可以通過足浴來改善相關狀況。

體虛表現｜體力不足

如果平常欠缺運動習慣的話，容易因體質虛弱而有體力不足的問題，身體不但較為懶散，而且日常生活中亦需要多休息，無法走動或活動過久，建議可以在日常慢慢增加運動量，例如飯後散步或用樓梯取代電梯等，逐漸改善體力不足的狀況。

體力不足亦是體虛的表現。 經常需要坐下休息。 建議可以在日常逐漸增加運動量來改善狀況。

體虛表現｜經常掉髮 

無論男士或女士，掉髮都屬於正常的狀況，但如果頭髮越掉越多，特別在沒有梳頭或整理頭髮的情況下亦有掉髮問題出現，那麼便有機會與體質虛弱有關，建議盡量不要熬夜來改善狀況。

體虛表現｜起床缺精神

不少人在熬夜過後起床時都特別沒有精神，但如果在睡眠充足的情況下起床仍欠缺精神，有機會與體質虛弱有關，通常在起床時便會在想睡回籠覺，或是經常睡懶覺及不想郁動，建議在日常進行適量運動來改善情況。

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經常掉頭髮便是體質虛弱的表現。 在沒有梳頭或整理頭髮的情況下掉髮更需要特別留意。 睡眠充足的情況下仍欠缺精神，有機會源於體質虛弱所引致。
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