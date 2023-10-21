熱門搜尋:
施政報告2023 周天瑜 國泰航空 重陽節 SOGO Thankful Week 2023 莎莉蛋糕 以巴衝突 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-21 17:00:00

健康養生｜飲茶助暖身驅寒！5款秋冬養生茶食譜+功效

分享：
健康養生｜飲茶助暖身驅寒！5款秋冬養生茶食譜+功效

健康養生｜飲茶助暖身驅寒！5款秋冬養生茶食譜+功效

踏入秋冬季，身體亦會因為轉季而出現寒氣或濕氣，因而常有乾燥、手腳冰冷或易倦的情況出現。以下周圍大家整理了5款秋冬養生茶食譜及對應功效，秋冬季多喝有效暖身驅寒，讓身體慢慢遠離不適。

秋冬養生茶｜蘋果陳皮山楂茶

秋冬天氣轉涼，不少人都會有打邊爐、燒烤等習慣，這些大餐通常都會影響脾胃，從而出現消化不良的情況。而蘋果陳皮山楂茶就有促進消化及新陳代謝的作用，有效消除油膩飽滯的感覺，改善腸胃不適的狀況。沖泡時可以將切好的蘋果和其他食材加進煲裡以中小火煮滾，或是將蘋果直接切成薄片，然後加入以食材煮好的熱茶飲用。

食材：

蘋果 1個

茯苓6-8塊

山楂6片

紅棗6顆

陳皮 適量

蘋果陳皮山楂茶有助消滯。 可以將蘋果直接切成薄片，然後加入熱茶飲用。 如果覺得太甜的話，可以加入幾片檸檬。

秋冬養生茶｜雪梨海底椰茶

秋冬轉季容易有喉嚨乾燥、睡前久咳等與呼吸道相關的不適，而雪梨海底椰茶就具有清熱解毒、滋陰潤肺、止咳解燥、養神安眠等作用，有效消除因天氣乾燥而導致的不適，因此特別適合在秋冬飲用。製作時只需將雪梨切好後，與其他食材一起加進煲裡以中小火煮滾至雪梨變軟即可，不過其食材比較寒涼，所以不建議正值經期及孕期的女生飲用。

食材：

雪梨 半個

海底椰 20g

無花果乾 20g

枸杞 5顆

冰糖 適量

雪梨具有清熱潤肺的作用。 雪梨海底椰茶有效舒緩因轉季而導致的不適。 特別適合舒緩秋冬季的乾燥感。

秋冬養生茶｜紅棗生薑茶

不少人在秋冬季容易有手腳冰冷的情況出現，這時候特別適合飲用可以幫助驅寒暖身、行氣活血的紅棗生薑茶。紅棗和薑都具有促進血液循環的作用，所以在秋冬季飲用可以幫助全身血氣運行，改善手腳冰冷的狀況，同時有美容養顏的作用，令皮膚變得精神有光澤。不過紅棗生薑茶較為熱氣，所以不建議空腹飲用，一次亦只適宜飲用一杯，以避免上火燥熱。

食材：

紅棗 3-5顆

薑絲 2g

枸杞 3g

紅糖 1塊

紅棗薑絲茶具有驅寒暖身的功效。 多加紅棗味道更温和。 不過紅棗生薑茶較為熱氣，不宜一次性飲用太多。

秋冬養生茶｜桑葚玫瑰茶

桑葚中含花青素、白黎蘆醇等，具抗衰老、抗氧化的功效，而玫瑰則具有行氣活血的作用，日常多飲用有助活血化瘀，促進身體新陳代謝，因此以兩種食材一起泡茶有助行氣活血、疏肝理氣及美容養顏，特別適合在秋冬驅除寒氣時飲用。但由於這款茶飲具有補血活血的作用，建議身體較容易出現虛火或燥熱的人士盡量少喝，以防熱氣上火。

食材：

桑葚 10g

乾玫瑰 10朵

桂圓 10g

紅糖 1 塊

Ad Block
桑葚玫瑰茶有助行氣活血及美容養顏。 玫瑰可以幫助促進身體新陳代謝。 特別適合在秋冬驅除寒氣時飲用。

秋冬養生茶｜山藥茯苓薏米茶

即使到了秋冬季，身體仍會因飲食習慣仍有濕氣重、容易疲倦等問題，因此可以飲用具有祛溼健脾功效的山藥茯苓薏米茶，茯苓和薏米均屬溫和祛濕的食材，有效祛濕利尿、健脾和胃、寧心安神的功效，不但能夠舒緩濕氣帶來的不適感，還有治療小便不順、水腫等作用。

食材：

山藥 10g

薏米 10g

蓮子10g

茯苓10g

濕氣重時特別容易感到疲倦。 薏米可以温和地祛除濕氣。 山藥茯苓薏米茶有效舒緩濕氣帶來的不適感。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受