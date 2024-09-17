健康養生｜養生湯水配搭似執藥？！盤點6種常見老火湯食材 因事調配最重要！

不少香港家庭都有煲老火湯的習慣，但其實這些養生湯水的配搭就像中藥一樣，總有幾款常見的食材，以助熬製出具各種養生功效的湯水。以下就盤點6種常見的老火湯食材，讓大家進行湯水配搭時，可因應飲用者的體質進行調配。

養生湯水中經常都會看到紅棗的身影，一般特別適合在秋冬季助行氣活血飲用，而紅棗不但有益氣生血及養顏美容的功效，還可幫助促進細胞再生及抗氧化，因此特別適合貧血體虛的人士配搭其他湯料飲用，不過需要留意經常燥熱或消化不良人士則要避免飲用。

喉乾不適的時候，不少人都喜歡飲用羅漢果水，但除了沖泡成茶飲外，還可以利用羅漢果煲湯，不但有止咳化痰、生津解渴的作用，還可以幫助潤腸通便，改善便秘問題，特別適合經常燥熱或需要保護咽喉及肺部的人士飲用。

老火湯中不乏各種清熱潤肺的養生湯水，而霸王花亦常在這些湯水中出現，主要原因是霸王花具有清熱潤肺、止咳化痰的功效，同時有助加快新陳代謝及促進毒素排出，推薦大便不暢或容易長暗瘡的人士配搭無花果、蜜棗等食材煲湯飲用。

猴頭菇可算是老火湯中較為百搭的食材，除了和苦味食品相沖外，基本上可以配搭各種食材製成養生湯水，而猴頭菇就具有健胃消滯、促進消化及潤腸通便的作用，適合腸胃不佳或免疫力較低的人士飲用。不過建議煲湯前先要確認好猴頭菇的狀態，若有發霉或腐爛的情況出現便切記不要使用，以妨出現食物中毒的問題。

老火湯食材｜荷葉

如果想在養生湯水中加入減肥食材，屬性較涼的荷葉便是不錯的選擇，除了有助排毒瘦身及降血脂外，還有清熱解暑、改善肝火及肺火的作用，所以一般較為適合便秘或減肥人士飲用，同時應避免在經期或孕期飲用，以防導致體虛血弱的情況出現。

老火湯食材｜甘草

不少人都會在轉季的時候出現容易疲倦或痰多咳嗽的情況，建議可以如四君子湯般配搭甘草煲湯，不但可以補脾益氣及祛痰止咳，同時具有益氣補中、緩急止痛的功效，特別適合脾胃虛弱及咳嗽痰多的人士飲用。